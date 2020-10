Covid-19 : pas de couvre-feu dans l'Indre mais quand même de nouvelles mesures

Si le département de l'Indre reste classé en zone verte, la circulation du Covid-19 est de plus en plus active. Aucun couvre-feu n'est instauré mais les mesures générales liées à l'état d'urgence sanitaire s'appliquent. La préfecture de l'Indre tient à le rappeler aux habitants.

Si le département de l'Indre échappe pour le moment à un couvre-feu, de nouvelles mesures s'appliquent en raison de l'état d'urgence sanitaire. Ce ne sont pas des mesures prises spécifiquement pour l'Indre mais elles nous concernent malgré tout. La préfecture de l'Indre invite donc les habitants à la vigilance et à la prudence pour lutter contre la propagation du Covid-19. "Ne nous relâchons pas ! Continuons nos efforts. On doit limiter sa "bulle sociale" à six personnes autant que possible", est-il indiqué dans un communiqué de presse. Le taux d'incidence est actuellement de 42,4 contre 30,4 la semaine dernière. Autre indicateur en hausse, le taux d'incidence pour les personnes âgées de plus de 65 ans : il est désormais de 20,7 contre 17,5 la semaine dernière.

De nouvelles mesures sanitaires s'appliquent bien dans l'Indre

La préfecture de l'Indre fait le détail des nouvelles mesures à respecter dans le département !

Les rassemblements de plus de six personnes sur la voie publique sont interdits sauf pour les rassemblements à caractère revendicatif et qui doivent néanmoins faire l’objet impérativement d’une déclaration préalable en préfecture

sauf pour les rassemblements à caractère revendicatif et qui doivent néanmoins faire l’objet impérativement d’une déclaration préalable en préfecture Toutes les activités festives comme les mariages ou les soirées étudiantes qui se tiennent dans des salles des fêtes, dans des salles polyvalentes ou tout autre établissement recevant du public seront interdites

comme les mariages ou les soirées étudiantes Les restaurants appliqueront le protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit notamment la limitation à 6 du nombre de clients par table et l’enregistrement du nom des clients pour faciliter le contact

pour faciliter le contact Dans tous les lieux où vous êtes assis comme les cinémas, les stages, les cirques ou les salles de conférence, la règle d’un siège sur deux devra s’appliquer entre deux personnes ou entre deux familles ou groupe d’amis de six personnes au maximum . Et par arrêté préfectoral, le nombre de visiteur sera limité à 5 000 personnes selon le niveau de circulation du virus

comme les cinémas, les stages, les cirques ou les salles de conférence, . Et par arrêté préfectoral, le nombre de visiteur sera limité à 5 000 personnes selon le niveau de circulation du virus Dans tous les lieux où l’on circule debout, comme les centres commerciaux, les supermarchés, les musées, les foires et salons, les zoos, le nombre de visiteurs sera limité sur la base d’une règle de quatre mètres carrés par personne et dans la limite de jauge fixée par le préfet, là aussi, en fonction du niveau de circulation du virus

"Si la situation évolue défavorablement et que le département bascule en zone d’alerte, de nouvelles mesures seront prises", prévient la préfecture de l'Indre.