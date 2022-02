Ce jeudi à 17h, le personnel de l'Ehpad de Puygibault à Loches appelle à une marche silencieuse entre la mairie et l'hôpital pour dénoncer la dégradation des conditions de travail et le manque d'effectifs. Les syndicats déplorent des soins "expéditifs" donnés aux résidents, faute de temps.

"On ne parle pas d'humain, on ne parle que de budget", colère du personnel de l'Ehpad de Puygibault à Loches

"On parle beaucoup des Ehpads privés avec le scandale Orpéa, mais faut pas croire que ce soit plus reluisant dans les Ehpads publics". Frédérique Manguin en a gros sur le cœur. Cette aide-soignante de nuit dans l'Ehpad de Puygibault à Loches ne reconnait plus son métier. " Avec la suppression à la fin du mois du dernier poste d'infirmière de nuit, chaque aide-soignante devra gérer 35 résidents", dénonce celle qui est aussi déléguée du personnel au sein du syndicat Sud.

Dans les couloirs de cette grosse maison de retraite médicalisée de 185 lits, la colère monte. Manque d'effectifs, dégradation des conditions de travail, soins expéditifs données aux résidents. Une partie du personnel soignant ne cache plus son ras-le-bol.

Après leur mobilisation samedi sur le marché de Loches, ils appellent à une marche silencieuse ce jeudi soir à 17h entre la mairie de Loches et l'hôpital dont dépend l'Ehpad de Puygilbault.

Une demi-heure de soins par résidents, c'est de l'expéditif", Frédérique Manguin

"Il y a une grosse pénurie de personnel", enchaîne Frédérique Manguin. "En journée, une soignante a une demie-heure pour le lever, la toilette, l'habillage, le petit-déjeuner, l'aide pour manger si besoin, faire le lits... C'est de l'expéditif. On ne parle pas d'humain. On ne parle que de budget".

"L'Ehpad de Puygibault est un Ehpad vieillissant qui ne correspond plus forcément aux attentes des résidents et de leurs familles", ajoute Isabelle David, l'une des animatrices de la section des retraités à la CGT d'Indre-et-Loire. Symptomatique selon elle "d'un secteur public victime de ces politiques d'austérité."

Sollicitée, la direction de l'établissement refuse de communiquer avant la semaine prochaine.