"Ne partez pas en dette de sommeil" : comment prévenir la somnolence au volant

2,5 fois plus de risque d'avoir un accident. Voilà ce à quoi vous vous exposez lorsque vous vous sentez en situation de somnolence au volant. Ce phénomène d'endormissement est particulièrement répandu pendant les périodes de vacances, en raison des longs trajets et de la fatigue accumulée avant l'arrivée des congés.

Pour le professeur Pierre Philip, chef du service de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux, et auteur du livre "Antifatigue" (Albin Michel), lorsqu'un automobiliste somnole au volant, "c'est déjà trop tard". "Le message qu'il faut délivrer, c'est qu'il ne faut pas atteindre ce niveau de handicap, poursuit le professeur. Et pour ne pas l'atteindre, il faut avoir un quota de sommeil qui soit suffisant."

La règle des "sept"

Un quota de sommeil suffisant repose sur la règle des "sept" : sept heures de sommeil minimum par nuit, et ce pendant une semaine. "Il faut vraiment dormir de façon satisfaisante plusieurs nuits avant le départ", insiste Pierre Philip. Si cela n'est pas votre cas, alors vous faites partie de la population en dette chronique de sommeil, un phénomène propice à la somnolence. Quelques secondes où les paupières se ferment, et un drame est vite arrivé.

"C'est des messages de bon sens, un peu comme on dit aux gens 'ne buvez plus d'alcool avant de prendre le volant'. Là, il faut dire : 'Ne partez pas en dette de sommeil si vous êtes dans une situation où vous éprouvez de la somnolence au volant au point de devoir vous arrêter'", avance le médecin. Selon lui, le parallèle entre alcool au volant et somnolence est pertinent. "Vous êtes dans un état de dangerosité, comme si vous étiez alcoolisé. Arrêtez-vous plusieurs heures, voire une nuit. Dormez !".