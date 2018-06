C'est clairement une forme de ras-le-bol. Les marins-pompiers de Marseille en ont assez de voir chaque été des randonneurs en... tongs dans le parc national des Calanques ! Au bord de l'eau, pas de souci évidemment. En revanche, il est absolument nécessaire d'être équipé de bonnes chaussures de marche pour se rendre dans ces calanques.

Le Bataillon des marins-pompiers de Marseille est mobilisé pour 120.000 interventions chaque année, dont environ 150 dans le parc national des Calanques.

Ces promeneurs inconscients prennent des risques. Pour eux, mais aussi pour les autres. Car ils provoquent des interventions qui devraient être évitées, qui mobilisent des hommes, coûtent cher..

"Sur 130 interventions, beaucoup sont liées à l'imprudence ou au manque de préparation des gens. A minima, il faut prendre 1,5 litre d'eau par personne et se chausser correctement. Les gens sont dans l'euphorie du soleil et de la plage, et ils oublient l'essentiel.' Maître principal Jean Loup, responsable du GRIMP, groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux