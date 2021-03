"Ne pas manger le soir, ça m'arrive souvent" : une manifestation contre la précarité des jeunes mardi

A Bordeaux, une manifestation est organisée place de la Victoire ce mardi à 12h30. Plusieurs organisations syndicales et étudiantes entendent protester contre la précarité des jeunes, de plus en plus nombreux à avoir besoin d'aide alimentaire, comme par exemple à Bègles.

Le rendez-vous est fixé à 12h30 ce mardi, place de la Victoire à Bordeaux, pour une manifestation. Ou plutôt, une "Fête de la génération sacrifiée", comme l'appellent les organisations girondines de jeunes, dont l'Unef, l'UNL, Solidaires Bordeaux 33 et les jeunes socialistes, communistes et de Génération.s.

Parmi les revendications de cette manifestation, un plan de 1,5 milliard d’euros contre la précarité étudiante, avec augmentation immédiate des bourses et des APL, la réouverture des universités à 50%, l'abandon de Parcoursup et l'ouverture immédiate du RSA pour les moins de 25 ans. Parce qu'avec le Covid-19, la précarité des jeunes a largement été aggravée. Ainsi, une étude menée en février par les organisations syndicale auprès de 4 700 étudiants à Bordeaux Montaigne montrait qu'un étudiant sur quatre rencontrait des difficultés économiques.

Et les images, largement diffusées, de jeunes faisant la queue pour obtenir de l'aide alimentaire choquent. Face à cela, de nombreuses initiatives sont prises pour aider ces jeunes démunis.

A Bègles, distribution pour étudiants au restaurant Ô sens 60

Ce lundi, un de ces exemples était à l'oeuvre au restaurant Ô sens 160. Devant l'établissement, posé sur une table installée sous une tente, cinquante paniers repas ont été préparés, en plus de la vente à emporter que fait le restaurant. Son patron Stéphane Faussat a eu l'idée en voyant "un reportage sur un restaurateur qui faisait ça. Ça m'a interpellé. Quelque temps après, j'ai vu un reportage sur les étudiants qui étaient dans une situation économique assez catastrophique. On est touchés par tout ça. Alors, si on peut donner un peu d'aide à ces gens-là, on le fait". Il a donc appelé la mairie de Bègles, qui, appuyée par les associations, a contacté cinquante étudiants de la commune.

Les équipes d'Ô Sens 60 ont préparé les repas tôt lundi matin. © Radio France - Thomas Coignac

Alors, ce mardi, les équipes du restaurants sont arrivées aux aurores pour préparer le panier repas. Au menu, poké bowl saumon-avocat en entrée, poulet et pommes grenailles ensuite, et une île flottante en dessert. Les étudiants béglais, pour la plupart en études au lycée Vaclav-Havel ont donc défilé devant le restaurant, et les 50 paniers-repas sont partis en une heure.

Ce repas, on peut le partager en deux, une partie pour le soir, une pour le lendemain midi.

De quoi améliorer le quotidien de Matilda, qui a perdu son emploi étudiant dans un magasin de la galerie Rive d'Arcins, fermée à cause des restrictions sanitaires. "D'habitude, on privilégie les pâtes, le riz... Ce repas, on peut le partager en deux, une partie pour le soir, une pour le lendemain midi. C'est pas toujours évident de dire oui, il y a un sentiment de honte. Mais quand on est obligé, on est obligé".

"Si on peut donner un peu d'aide à ces gens-là, on le fait", dit Stéphane Faussat, le patron d'Ô sens 60. © Radio France - Thomas Coignac

Pour certains, la situation est même pire. "Ne pas manger le soir, ça m’arrive souvent", explique Clémentine, étudiante en œnotourisme. "Je complète par du thé, du café... Mais je préfère garder quelque chose de consistant le midi, pour être en forme pour ma journée de cours à distance", dit celle qui évalue son budget courses à 60 euros par mois. Et puis, au-delà de la précarité économique, certains déplorent aussi un manque de perspectives. "Je viens de la Guadeloupe. Je trouve un peu dommage d'avoir fait tous ces kilomètres, souligne Joharis, qui va fêter ses 20 ans. "Je sais qu'à Bordeaux il y a plein de choses à faire, à voir... C'est un peu dommage".