Ne pas partager les tâches ménagères doit-il devenir un délit ?

Sandrine Rousseau ouvre le débat autour de ce qu'elle nomme "un angle mort des inégalités hommes-femmes". Selon celle qui se définit comme "écoféministe", les femmes font en moyenne chaque semaine 10,5 heures de plus de tâches domestiques que les hommes. "Pendant ce temps, les hommes font deux choses : ils travaillent plus (ce qui favorise leurs carrières, on y reviendra) et plus de loisirs (35min de plus par jour)". D'où cette idée de créer un délit pour non-partage des tâches domestiques. A Marseille dans le quartier populaire de l'Estaque, les esprits s'échauffent plus sûrement qu'une centrale-vapeur. "Ah, non jamais !" martèle Ryan "Ce serait inverser les rôles". Bon courage pour Kenza ! Elle vient de rencontrer cet australopithèque : "C'est les hommes, ça ! On en parlait d'ailleurs hier ensemble. Mais non, il doit y avoir l'égalité". La plupart des mâles Marseillais sont piqués au vif. Patrick se dit électeur d'Europe-Ecologie-Les Verts et pourtant, il ne valide pas : "Et pourtant, je l'aime bien. C'est ridicule ! Insister. Eduquer. C'est cela qu'il faut faire". Jean : "C'est magnifique ! Du coup, ma femme va aller en prison parce que depuis un an je fais tout ! Quand j'ai un problème, je le règle avec ma femme. J'ai pas besoin de demander la permission à Rousseau". Le corollaire est bien celui-ci : le politique peut-il se mêler de la sphère privée ?

Gros débat à l'Estaque Copier

Certaines femmes que nous rencontrons se demandent bien comment ce délit sera appliqué. Une idée peu réaliste même si cela a le mérite de poser l'égalité dans le foyer qui est loin d'être gagnée. Selon une étude de l'Insee, les femmes travaillent dans le foyer en moyenne 1h30 de plus que les hommes par jour.

Alain Souchon : "Passer l'amour à la machine..."

Il semble toutefois que les compromis se mettent en place au fil des années de vie en couple. Hilare, Séverine a trouvé le compromis parfait : "Il déteste passer l'aspirateur. Je déteste passer la serpillère. Du coup chacun fait ce que l'autre n'aime pas faire. On était faits l'un pour l'autre !" Ah, l'amour...

Serpillère ou aspirateur ? Copier

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix