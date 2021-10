Mort d'Hubert Germain, résistant et héros de la Libération

C'était le dernier compagnon de la Libération encore en vie : le résistant Hubert Germain est mort, 12 octobre 2021, à l'âge de 101 ans. "C'est un moment important de notre histoire", a commenté la ministre des Armées Florence Parly. Avant lui, Pierre Simonet et Daniel Cordier s'étaient éteints au mois de novembre 2020. Au total, 1.038 personnes, dont six femmes, ont été distinguées à la fin de la Seconde Guerre mondiale par le général De Gaulle pour leur engagement au sein de la France libre pendant l'Occupation allemande.

Résistant à même pas 20 ans

Hubert Germain n'a même pas 20 ans quand il s'engage dans la résistance. Au moment de la débâcle du printemps 1940, il passe le concours d'entrée de l'école navale de Bordeaux. "Au bout de cinq minutes, je me suis dit : 'Mais qu'est-ce que tu fais là ?'", racontait-il en 2018 à l'AFP. Il décide de toute quitter : "Je me suis levé en disant à l'examinateur que je partais faire la guerre." Direction Saint-Jean-de-Luz, où il embarque pour l'Angleterre. Il arrive à Londres le 24 juin 1940.

Au sein des forces françaises libres, il étudie le jour en tant qu'élève officier de marine, entre deux alertes, et participe la nuit à la défense anti-aérienne contre les raids allemands. Il prend part aux campagnes de Libye et de Syrie. Blessé en Italie, où il est décoré par le général De Gaulle fin juin 1944, il débarque pourtant avec les troupes alliées en Provence en 1944, puis combat pour la libération de Toulon, de la vallée du Rhône et de Lyon. Il participe ensuite aux campagnes des Vosges, d'Alsace et termine la guerre dans le sud des Alpes.

Maire, député et ministre

Démobilisé en 1946, il entame une carrière politique : il est d'abord élu maire de Saint-Chéron (Essonne) en 1953 (poste qu'il occupera jusqu'en 1965), avant d'être élu député de Paris en 1962. Il sera réélu au Parlement en 1968 puis 1973. Dans le même temps, il accède au gouvernement sous Georges Pompidou : il est d'abord ministre des PTT de 1972 à 1974 avant d'être, pour quelques mois, ministre chargé des relations avec le Parlement.

Hubert Germain sera inhumé au mont Valérien, dans la crypte du mémorial érigé par le général De Gaulle en 1960, où un caveau avait été laissé vide pour accueillir le corps du dernier compagnon de la Libération. Le mont Valérien était le principal lieu d’exécution de résistants et d’otages en France par l’armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus d'un millier d'hommes, résistants, otages, juifs ou communistes, y ont été fusillés.