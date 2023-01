"Ne payez surtout pas la rançon en cas de cyberattaque", alerte un spécialiste de chez Orange Cyberdéfense

Ils nous protègent contre les attaques de l'ombre, celles des pirates informatiques. Les opérateurs en cybersécurité se multiplient ces dernières années. L'activité grandit et le secteur se développe, notamment près de Rennes à Cesson-Sévigné, où l'entreprise Orange Cyberdéfense a multiplié par 15 son nombre de salariés en six ans. Invité de France Bleu Armorique, ce vendredi 20 décembre, Ludovic Jamart, responsable conseil et audit chez Orange Cyberdéfense Grand Ouest, explique les gestes à faire en cas d'attaque informatique.

ⓘ Publicité

France Bleu Armorique : Qu'est ce que c'est concrètement la cybersécurité ?

Ludovic Jamart : La cybersécurité vise à traiter un des fléaux de notre société, à savoir la menace des cybercriminels. L'objectif est de pouvoir l'anticiper dans la mesure du possible et surtout la réduire afin d'éviter les conséquences.

Vous travaillez pour quels types de clients ?

Orange Cyberdéfense accompagne tout type d'acteurs économiques, qu'il soit privé ou public, de la PME à la grande société ou la grande institution. Les hôpitaux font bien sûr partie des clients qu'on accompagne majoritairement ces dernières années, dans la mesure où ils sont la cible des attaquants. Ce sont des acteurs sensibles dans la mesure où ils traitent des données à caractère personnel et des données de santé, donc des données de valeur. Mais surtout, les cyberattaques dans les hôpitaux sont très médiatisés parce qu'une cyberattaque dans un hôpital n'est pas sans conséquence. Quand il s'agit de déplacer un nourrisson en néonatalité ou un patient en soins intensifs d'un établissement à l'autre parce que le système informatique est bloqué, forcément c'est quelque chose qui parle.

Une fois que les pirates sont entrés dans une entreprise, un logiciel, un système, ou dans les serveurs, c'est terminé on ne peut plus rien faire ?

Pour nous, c'est le début, puisque lorsqu'une entreprise est victime d'une cyberattaque, notre première mission va être de l'accompagner dans la gestion de la crise et de pouvoir reconstruire un système informatique sain. Et surtout ensuite, pour éviter que ça se reproduise, sensibiliser les personnels et travailler aux bonnes pratiques d'hygiène numérique.

Que faire en cas d'attaque ?

Il ne faut surtout pas payer la rançon demandée ! C'est la posture de l'Agence nationale de sécurité informatique. Il ne faut ne pas payer la rançon parce que la garantie de retrouver ses données n'est pas du tout assurée. Il faut déposer plainte auprès de la gendarmerie. Des spécialistes en cyberdéfense prennent le relai .

L'entreprise Orange Cyberdéfense, compte 450 salariés, et recrute 100 personnes cette année. Pour postuler, ça se passe sur orangecyberdefense.com