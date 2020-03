"On ne peut avoir un marché ouvert dans une commune et fermé dans une autre", dit Aurélien Pradié

Edouard Philippe a durci, lundi soir, certaines mesures du confinement en France. Les sorties sportives doivent désormais se tenir à un kilomètre maximum du domicile et les marchés en extérieur sont interdits sauf sur dérogation préfectorale. Mesures commentées ce mardi matin sur France Bleu Occitanie par le député LR du Lot Aurélien Pradié.

"On ne peut avoir un marché ouvert dans une commune et un marché fermé dans une commune voisine (...) On ne peut pas dire d'un côté qu'il faut confiner parce que le danger est immense et ensuite laisser des marchés s'organiser" - Aurélien Pradié