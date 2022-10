"On ne peut pas rester les bras croisés" : les syndicats berrichons espèrent mobiliser

La retraite décalée à 65 ans, le pouvoir d'achat en berne, l'inflation galopante : les motifs de colère sont nombreux en ce moment. Et pourtant, le gouvernement garde la main ferme dans le bras de fer qui l'oppose aux syndicats. Ce mardi, cette grève interprofessionnelle doit donc servir de test pour les deux parties. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? Pas plus de 2.000 personnes étaient descendues dans les rues de l'Indre et du Cher fin septembre .

ⓘ Publicité

"Les revendications sont les mêmes. Cette journée a été déclenchée par l'attitude du gouvernement, notamment sur la réquisition de salariés grévistes dans les raffineries qui se battent pour leur pouvoir d'achat", estime Florent Garcia, secrétaire général de Force Ouvrière dans l'Indre. "C'est important de rappeler que depuis un certain nombre de mois, nous demandons des augmentations de salaires", ajoute-t-il au micro de France Bleu Berry.