"On ne peut pas se permettre de ne rien faire" : En Côte-d'Or, le Téléthon aura lieu, mais différemment

Le rendez-vous ne sera pas manqué. Malgré la crise, malgré le confinement, le Téléthon 2020 se tiendra comme prévu en Côte-d'Or, les 4 et 5 décembre. Mais le plus souvent à distance.

Pour la coordinatrice du Téléthon en Côte-d'Or Aurore Mercey, les choses sont claires : confinement ou pas, l'événement doit avoir lieu, même si les dons risquent de baisser cette année, elle en est consciente :

"On sait que toutes les animations qui habituellement se font sur le terrain ne pourront pas être mises en place. Même si le dé-confinement arrive au 1er décembre, mettre en place des animations en moins de quatre jours, ça relève du gros défi, donc on sait qu'il y aura une perte assez importante au niveau de la récolte cette année, c'est certain."

Animations en distanciel

En 2019, les Côte-d'oriens s'étaient montrés particulièrement généreux, avec 301.000 euros de dons, affectés à la recherche contre les maladies rares. Une générosité mise à l'épreuve un an plus tard, face à cette crise qui n'en finit pas. Confinement oblige, il n'y aura pas de défis sportifs dans le départements, pas de rassemblements, pas de repas à partager. Alors à quoi s'attendre ?

"On arrive quand même à faire des animations sur les marchés alimentaires", explique Aurore Mercey. "Par exemple, des associations qui vont vendre des confitures, des pains d'épices, les marchés étant toujours ouverts, on peut se permettre de demander des autorisations."

L'appel aux boulangers et pâtissiers de Côte-d'Or

Autre initiative, qui s'adresse en particulier aux boulangers et pâtissiers côte-d'oriens : "On leur propose de faire une action avec des éclairs, ils feraient un glaçage jaune et noteraient dessus le numéro 3637. Par exemple ils revendraient ces éclairs 2€, et redonneraient 1€ au Téléthon".

"Il faut se réinventer", résume Aurore Mercey. Et cette réinvention se passe aussi en ligne, naturellement. "Il y a des e-challenges sur le site de l'AFM, sur le thème du sport, sur le thème de la cuisine. Et puis pour les associations qui ne peuvent pas mettre en place des animations, il y a aussi des collectes qui se font en ligne. Vous pouvez retrouver ça sur les sites internet et les réseaux sociaux. Ce sont des choses qui se passent de façon différente, mais on y arrivera quand même parce que de toutes manières les familles et les malades nous attendent, et ont l'espoir grâce au Téléthon. On ne peut pas se permettre de ne rien faire."