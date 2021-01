Le propriétaire de la discothèque Le Thamengo, la seule boite de nuit à 35 km à la ronde à Argentan (Orne), a décidé de mettre en vente sa boite de nuit. Depuis bientôt un an de fermeture à cause de la crise sanitaire, il ne se verse plus de salaire.

"On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche" : dans l'Orne, il met sa boite de nuit en vente sur Leboncoin

"C'est un crève-coeur, c'est sûr mais au bout d'un moment, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche", lâche, dépité, Eric Lalande. Le propriétaire du Thamengo, la discothèque d'Argentan dans l'Orne, a décidé de mettre en vente sa boite de nuit sur Leboncoin. Une discothèque ouverte par son père il y a 40 ans.

"On ne rouvrira sans doute pas en 2021"

"Moi ce qui m'a décidé, c'est qu'on ne pourra pas rouvrir les discothèques tant que, je le pense, un maximum de personnes ne sera pas vacciné. Et le temps de le faire, on ne rouvrira sans doute pas en 2021. Et moi, je ne peux pas attendre deux ans", explique le gérant, dont la discothèque est l'activité principale. Depuis le mois de mars 2020 et la fermeture par décret à cause de la crise sanitaire, il ne se retire aucun salaire. Les aides de l'Etat arrivent à peine à couvrir les charges.

C'est dommage, surtout qu'il y a la place pour une discothèque ici. C'est la seule discothèque à 35 km à la ronde

"Le problème, c'est que le bâtiment s'abîme, déjà en un an j'ai pas mal de choses à refaire, l'humidité, le chauffage qui n'est plus mis en marche, alors que j'ai investi 70.000 euros de travaux pour rouvrir en juillet 2019. J'ai pu rouvrir seulement huit mois, je n'ai pas eu de pot là-dessus", se désole Eric Lalande : "C'est dommage, surtout qu'il y a la place pour une discothèque ici. C'est la seule discothèque à 35 km à la ronde, la zone de challandise est là".

"Il faut être fou pour racheter une discothèque aujourd'hui"

Le grand hangar noir de 400 mètres carrés, et son immense parking, est en pleine zone artisanale, à la sortie d'Argentan, sur la très passante route de Paris. Eric Lalande espère que ça permettra d'attirer un acquéreur : "Je ne pense pas que quelqu'un rachètera pour garder la discothèque. Pour racheter une discothèque aujourd'hui, il faut être fou. Ce sera plutôt un local pour une usine, ou commercial", explique-t-il. Sur Leboncoin, il a mis Le Thamengo en vente à 290.000 euros.