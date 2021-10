Les émotions des animaux et la manière dont ils communiquent au centre d'une conférence ce mercredi soir à Saint-Étienne. Elle sera animée par Frans de Waal, néerlandais et spécialiste mondial de la question.

"On ne peut plus ignorer le fait que les animaux ressentent des émotions"

Nos animaux ont un langage et des émotions. Pour ceux qui en doutent, la science le prouve. Frans de Waal, primatologue et spécialiste de la question, est ce mercredi soir à Saint-Étienne pour une conférence à l'auditorium de la Cité du Design à 19 heures.

"Chaque animal est dans son propre monde, l'espèce humaine compris, et chacun a sa propre manière de communiquer", explique Nicolas Mathevon, éthologue à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne et qui étudie de son côté les communications acoustiques entre les souris africaines. "On cherche à comprendre les langages animaux."

Les animaux échangent des informations très compliquées

"Bien sûr, chaque espèce animale a ses propres spécificités", poursuit le spécialiste. "L'humain a évidemment le langage le plus complexe que l'on que l'on connaisse. Ce qui n'empêche pas un certain nombre d'animaux d'échanger des informations très compliquées. Par exemple, si vous prenez les singes qui vivent dans des sociétés très complexes avec de très nombreux individus, et ils peuvent s'échanger des tas d'informations. Ils savent qui est qui, qui pense quoi, à quel moment, etc."

"Dans les signaux animaux, _on va pouvoir trouver l'information d'identité de l'espèce_. Par exemple, je suis un bonobo, je suis un chimpanzé. Et puis ensuite, des informations individuelles parce que chacun va avoir sa propre voix, au même titre que nous avons notre voix. Et puis ensuite, il peut y avoir des informations quant à l'environnement, la présence d'un prédateur ou de nourriture, ou des informations quant à l'état émotionnel du moment. Je suis de bonne humeur ou au contraire, attention, aujourd'hui, je suis plutôt agressif."

Ils ressentent la douleur, l'amour et la peine

Et selon Nicolas Mathevon, c'est utile de le rappeler, parce que si les propriétaires de chats et de chiens sont bien conscients des émotions de leurs compagnons, c'est moins le cas pour les animaux sauvages. "Quand vous prenez une société de bonobos, chaque individu a sa propre personnalité. Et effectivement, ils ressentent des choses qui sont probablement très proches de ce que nous nous ressentons", détaille l'éthologue. "On ne peut plus ignorer le fait que les animaux ressentent des émotions. Ils peuvent ressentir de la douleur, de l'amour, de la peine. Maintenant, les connaissances scientifiques sont bien établies en ce domaine."