"On ne peut plus remplir notre mission" dénonce la déléguée CGT de l'Assurance maladie de la Loire

Si vous avez essayé d'appeler la Caisse primaire d'assurance maladie ces dernières semaines, vous avez peut-être fini par raccrocher après une demi heure d'attente. La ligne a pu aussi simplement couper. La CPAM de la Loire est débordée, en grande partie à cause de la crise sanitaire. Depuis deux ans, la Caisse s'occupe du contact tracing en plus des indemnités d'arrêts maladie par exemple.

Des CDD ont été recrutés mais ce n'est pas suffisant pour Christine Massard, déléguée syndicale CGT à la CPAM de la Loire qui demande des embauches. "Depuis plusieurs années, on dénonce déjà un manque de personnel. Les politiques nationales, le trou de la Sécu, on sait ce que c'est. Les politiques nationales ont fait qu'il faut faire des économies. Donc nous, on a des salariés qui ne sont plus remplacés. On a à peu près un remplacement sur deux qui est opéré lorsque lorsqu'un salarié part à la retraite par exemple."

Selon la syndicaliste, le département de la Loire compte près d'une centaine de salariés de moins aujourd'hui qu'en 2016.

Nous, ce qu'on veut, c'est faire comprendre aux usagers que ce n'est pas que la CPAM ne travaille pas. On a le sens du travail bien fait, le sens de notre mission aux usagers. On sait ce que c'est et on ne peut plus la remplir actuellement. Ce n'est pas qu'on ne travaille pas, c'est qu'on ne peut plus remplir notre charge de travail.

Un préavis de grève illimitée est donc en cours depuis le lundi 7 mars. Le mouvement est pour l'instant peu suivi. Les syndicats prévoient une mobilisation ciblée sur une heure le mardi 29 mars à 10h sur le parvis de la CPAM à Saint-Étienne.