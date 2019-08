"On ne s'est pas trompé en revenant à Châteauroux" : un succès pour les Mondiaux de voltige aérienne

Châteauroux, France

C'est le rendez-vous majeur de cette fin d'été en Berry. Les championnats du monde de voltige aérienne se déroulent à l'aéroport de Châteauroux-Déols du jeudi 22 au samedi 31 août, avec le meeting aérien en clôture. "C'est un peu tôt pour faire le bilan mais le public est au rendez-vous. On ne s'est pas trompé en revenant à Châteauroux, la capitale mondiale de la voltige", insiste Jean-Luc Charron, président de la Fédération française aéronautique. "On constate que le public castelroussin est vraiment très fidèle mais ça dépasse Châteauroux. On a un flux de personnes, par exemple des automobilistes sur l'autoroute qui s'arrêtent pour voir ce qui se passe", ajoute-t-il.

Le président de la Fédération française aéronautique explique que c'est une discipline ouverte à tous. "Nous sommes la deuxième nation aéronautique au monde. Il faut juste pousser la porte de l'aéroclub près de chez soi. Il y en a plus de 600 en France", souligne Jean-Luc Charron. "Dès lors que vous savez lire et compter, il ne faut pas imaginer que c'est très difficile. C'est une activité de passion. Ça n'est pas à deux euros. Mais on fait des choix : je préfère me payer des heures de vol plutôt que d'avoir une voiture", ajoute Jean-Luc Charron.

Les championnats du monde de voltige aérienne, c'est un événement gratuit.