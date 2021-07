"On ne sait pas quoi faire !", l'incertitude des Mayennais avant leur vacances à l'étranger

Le nombre de contaminations à la Covid-19 augmente rapidement dans certains pays du sud de l'Europe. Le variant Delta, plus contagieux, gagne du terrain en Espagne par exemple. À Changé, Marianna prépare son voyage au Portugal. Cette jeune femme de 29 ans doit s'envoler le 15 août avec des cousines, Marianna ne sait toujours pas si elle va pouvoir prendre l'avion ou même se faire rembourser en cas d'annulation.

Le discours du Président très attendu

"On a pris les billets d'avion, la location et une voiture sur Booking, depuis déjà un mois et demi. Aujourd'hui on envoie des messages à la réservation qui nous dit qu'après le 15 juillet, on ne pourra pas annuler gratuitement. Donc on pourrait perdre des sous, et c'est très compliqué parce que si les frontières ferment, ce n'est pas de notre ressort ! On ne sait pas quoi faire. On attend que le président Macron s'exprime la semaine prochaine, et ensuite on verra si on prend le risque de partir", explique la Mayennais.

à lire aussi Variant Delta du coronavirus : l'ARS appelle les Mayennais à se faire vacciner avant de partir en vacances

Trois voyages annulés en un an

Son séjour au Portugal, Marianna l'attend depuis longtemps, surtout après une année très rude de crise sanitaire. La jeune femme a besoin de s'évader. Le contexte au Portugal ne l'effraie pas. "Ce qui m'inquiète le plus, c'est de ne pas partir. On veut juste décoller, et même s'il y a des restrictions on fera avec. Moi j'ai déjà eu trois voyages d'annuler en un an. J'aimerai enfin pouvoir partir et souffler avant la rentrée. _Je regarde la télé tous les jours_. Quoiqu'il arrive, Delta ou pas Delta on partira, en plus nous nous sommes fait vacciner exprès", déclare Marianna.

Selon un rapport gouvernemental, au Portugal, la part du variant Delta dans les nouveaux cas de coronavirus détectés a augmenté à presque 90%. D'après l'Agence France Presse, le Portugal reste, pour la deuxième semaine consécutive, le pays qui vaccine le plus vite parmi ceux de plus d'un million d'habitants, en administrant des doses à 1,48% de sa population chaque jour.