On ne sert plus que du pain bio aux 2500 élèves de Joué-lès-Tours qui mangent à la cantine

La municipalité de Joué-lès-Tours a décidé de ne plus servir que du pain bio aux 2500 enfants qui déjeunent chaque jour à la cantine. Un choix qui coûte 25 000 euros par an.

Indre-et-Loire, France

Le pain bio s'invite dans les cantines scolaires de la deuxième plus grande ville d'Indre-et-Loire. A partir de ce mois d'avril, la municipalité de Joué-lès-Tours a décidé de ne plus servir que du pain bio aux 2 500 élèves qui mangent à la cantine.

Chaque jour, du lundi au vendredi, 80 kilos de pains bio sont livrés à la cuisine centrale de Joué-les-Tours

Ces 200 pains de 400 grammes sont fabriqués par une boulangerie de Joué-lès-Tours, spécialisée dans la restauration collective. Pour le maire, Frédéric Augis, généraliser le pain bio, c'est envoyer un message aux élèves et à leurs parents : "Il faut donner le goût de tout ce qui est important. A Joué, il y a encore douze agriculteurs et un arboriculteur. On considère que _tout ce qui est circuit court, avec des pommes, des poires qui viennent de nos vergers, du pain bio, ça donne l'occasion de rappeler que Joué-lès-Tours n'est pas qu'une ville industrielle, urbanisée, c'est encore une ville où le rural compte_. Donner les bonnes habitudes à nos enfants, c'est important".

L'effort financier est important, lui-aussi : avec la généralisation du bio, le budget consacré à l'achat du pain pour les cantines scolaires augmente de 25 000 euros par an.