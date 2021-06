Né sous les bombes le 5 juin 44, son père fusillé le lendemain par les Allemands, un Normand raconte

Cette date de naissance le 5 juin 1944 c'est déjà toute une histoire. Mais ça l'est encore plus quand Joël Chaléat vous raconte comment elle s'est déroulée.

"Je suis né à Colombelles dans la glaise, dans un souterrain infesté par les rats, dans une odeur de salpêtre. La veille, le ciel était envahi par des avions qui préparaient le débarquement et avaient fait descendre les Colombellois dans leurs abris".

Sa mère n'a que 19 ans, l'accouchement est difficile, le bébé se présente en siège. Elle accouche au milieu des autres réfugiés dans des conditions de précarité extrême. L'enfant survit.

"Je suis un miraculé, il y avait trois autres bébés au même moment, aucun n'a survécu".

Mais pendant que se déroule cette naissance "miraculeuse", un drame se noue à quelques kilomètres de là, dans l'enceinte de la prison de Caen. Son père tombe sous les balles allemandes au matin du 6 juin.

"Il avait été arrêté le 2 juin, amené à la prison de Caen, d'abord torturé, et il sera fusillé avec 70 ou 80 de ses amis résistants".

Sa voix s'étrangle en évoquant ce père qu'il n'a jamais connu.

"Je cours après une voix... une voix que je n'entendrai jamais... on peut considérer que c'est un peu ridicule 77 ans après... mais bon, c'est comme ça..."

Paul Chaléat, résistant, a été fusillé par les Allemands au matin du 6 juin 44 dans la prison de Caen. Son corps n'a jamais été retrouvé. - DR

L'histoire des fusillés de la prison de Caen n'a jamais été élucidée, leur corps jamais retrouvés. Bien des années après, Joël Chaléat a décidé de raconter son histoire dans un livre "Glaise Salpêtre et Lumière" publié aux Editions Maïa, un livre qui redonne vie à son père. "Pour que mes petits enfants sachent qu'ils ont eu un arrière grand père extraordinaire". Et un grand père qui l'est tout autant.