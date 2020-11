"Ne souscrivez pas encore d'offre 5G" conseille la CLCV

Depuis le18 novembre, la 5G est déployée en France. Les quatre opérateurs téléphoniques Orange, Bouygues, SFR et Free, sont en tous cas autorisés à utiliser ces fréquences. L'Agence nationale des fréquences a répertorié près de 500 antennes 5G installées dans les neuf villes-tests, dont une vingtaine à Toulouse et une cinquantaine à Montpellier. Mais ne cherchez pas, le grand public n'a pas encore accès à cette technologie sur ses smartphones. Olivier Gayraud, juriste de l'association de consommateurs CLCV était l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi.

Qui peut avoir accès à la 5G pour le moment ?

Pas les consommateurs en tous cas. En revanche, Bouygues et Oranges proposent de souscrire d'ores et déjà à des forfaits téléphoniques 4G compatibles avec la 5G. Sous-entendu, quand la 5G arrivera vraiment, votre forfait sera opérationnel. Un conseil, il vaut mieux attendre la fin d'année pour avoir plus de visibilité et pour avoir les offres commerciales de tous les opérateurs car la guerre des prix n'a pas encore commencé, SFR et Free n'ont encore rien proposé. Il y a les villes-tests comme Toulouse mais on ne sait pas quand ce sera commercialisé auprès du grand public. Nous pensons qu'il est trop tôt pour souscrire quoi que ce soit.

"La 5G va changer quelque chose pour les industriels, pas les particuliers."

La promesse de la 5G c'est le très haut débit, même à la campagne ?

Je ne suis pas convaincu que cette promesse sera remplie. D'abord les opérateurs ont acheté des fréquences pour distribuer le 5G, hors certaines fréquences ne permettent pas le très haut débit. Et puis dans les grandes villes où la population est dense, plus les gens utilisent l'Internet mobile en même temps, plus cela a un impact sur le débit. En fait, la 5G c'est important pour les industries, pour développer les objets connectés. Mais pour les consommateurs, cela ne va pas être si extraordinaire que ça.

Et pour les entreprises, qu'apportera la 5G ?

On parle de temps de latence plus importants, donc c'est une technologie qui devrait permettre de développer les objets connectés, la voiture autonome, etc. Au niveau industriel, au niveau de la santé, la télémédecine, oui la 5G va apporter quelque chose. Mais les usages pour les grands publics n'existent pas, cela reste encore à prouver, notamment le soi-disant débit plus important.

Un mot sur le report du Black Friday (prévu le 27 novembre), demandé par Bercy ?

Nous ne sommes pas favorables au fait de limiter les occasions pour le consommateur d'acheter moins cher. Mais lors du Black Friday, comme lors de toutes les opérations de promotions, il faut rester très vigilant. Les enseignes gonflent parfois artificiellement les prix de référence pour faire croire que l'acheteur fait des affaires plus importantes qu'en réalité. Ne rêvez pas trop, des -70% ou -80%, il faut s'en méfier. Je rappelle qu'avec Internet, il y a des promotions toute l'année. Le consommateur est responsable et raisonnable, à lui de faire ce qu'il veut quand il veut, acheter sur Internet ou privilégier les commerces de proximité quand ils rouvriront.