Ne taillez plus vos haies jusqu'au 15 août, demande l'office français de la biodiversité en Normandie

L'office Français de la biodiversité vous demande d'éviter de tailler vos haies. Depuis le 16 mars et jusqu'au 15 août, nous sommes en pleine période de nidification et de reproduction des oiseaux. La Politique Agricole Commune de l'Union Européenne interdit aux agriculteurs qui bénéficient d'aides de la PAC de tailler leurs haies bocagères du 16 mars au 15 août, sous peine de sanctions financières, de baisses des aides allouées par l'Europe. Mais les particuliers sont aussi appelés à laisser leurs taille-haies et sécateurs de coté.

Les explications de Nathalie Chevallier, chargée de mission agroécologie pour l'Office français de la biodiversité en Normandie.

loading

Par ailleurs, pour les particuliers comme les agriculteurs, arracher totalement une haie peut-être sanctionné. Les explications de Florian Fontaine, l'un des treize inspecteurs de l'environnement pour l'Office français de la biodiversité en Seine-Maritime.

loading

Certains d'entre vous font très attention aux oiseaux, reportage entre Tôtes et Dieppe.

loading