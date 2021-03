Ces forains et exposants, acteurs traditionnels du Christkindelsmärik, se sont réunis ce mardi place Broglie à Strasbourg. Ils redoutent que la mairie profite de la crise sanitaire pour dénaturer le marché de Noël et l'extraire de la ville.

"Ne touchez pas à notre marché de Noël" : forains et artisans lancent un appel à la maire de Strasbourg

La polémique sur le marché de Noël de Strasbourg ne se calme pas. Malgré les propos rassurants de la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, sur la tenue du marché, les forains, les artisans et les commerçants spécialisés dans les décorations ou les pâtisseries de Noël lancent ce mardi 9 mars 2021 un appel à la municipalité.

Le Marché de Noël de Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

"Un joyau que le monde nous envie"

Ils demandent à la maire de ne pas toucher au marché de Noël de Strasbourg, qui "à l'image de notre culture alsacienne, allie la spiritualité et l'économie". Ils souhaitent aussi que l'opération "Strasbourg capitale de Noël" soit maintenue, "ce joyau que le monde nous envie".

"Grâce à Noël, Strasbourg est connue dans le monde entier", martèle Jean-Jacques Gsell, promoteur pendant près de trente ans de l'opération "Strasbourg, capitale de Noël", ancien adjoint au maire et ex-président de l'Office de Tourisme, "beaucoup plus que par les institutions européennes!"

Ces acteurs historiques du Christkindelsmärik réclament notamment que les emplacements des chalets dans la Grande Île, en plein centre ville, ne soient pas modifiés.

Marché de Noël place Broglie à Strasbourg © Radio France - Corinne Fugler

Une réunion le 8 avril

Parmi eux, il y avait notamment la célèbre productrice strasbourgeoise de pains d’épices Mireille Oster, son collègue Steve Risch, PDG de Fortwenger, ou encore l'artisan forain Patrice Kiener.

"Regardez le monde qui traîne dans les rues, allez place Kléber, il y a un monde fou! Et on veut nous empêcher de travailler!" souligne Hezedine Ben Mourdi, président des industriels forains du Grand Est. "On est en train de gâcher cette fête."

"Les jeunes forains, ils ont faim, ils ont des traites à payer", rappelle ce doyen du Chriskindelsmärik. "On est bloqué depuis le mois de septembre, sans travail. L'argent ne tombe pas du ciel!"

Une réunion sur le sujet est prévue avec la municipalité le 8 avril prochain. Le marché de Noël, hors pandémie, attire à Strasbourg deux millions de visiteurs.