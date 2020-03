Coronavirus : "Ne venez pas acheter des timbres !", le coup de gueule d'une postière bretonne

Martine, postière à Brest est en colère, depuis mardi et le confinement dû à l'épidémie de coronavirus le bureau de Poste où elle travaille ne désemplie pas "il y a la queue tous les jours et comme les petits bureaux sont fermés, beaucoup viennent à la Poste centrale." Car comme tous les services publics, la Poste met en place un service minimum.

Ne nous mettez pas en danger, restez chez vous

Sur notre antenne Martine en appel au civisme "_il y a trop de risques pour les postiers_, qu'ils soient au guichet ou facteurs, avec les colis, les lettres, la salive sur les enveloppes. Il y a beaucoup trop de monde dans les bureaux." Martine déplore également le manque de protections face à cette épidémie.

On est obligé d'aller au travail, on est fonctionnaire

Martine rappelle que "_la plupart des opérations peuvent se faire en ligne_. On n'a pas besoin en ce moment de venir à la Poste pour acheter des timbres ou signifier un changement d'adresse." Très en colère la Brestoise appelle même ses collègues à rester chez eux. Pour tous la vie est bousculée et il faut qu'on se protège ajoute-t-elle "je ne vois plus ma mère depuis 15 jours, elle a 80 ans, elle est en quarantaine car elle a peur."

Si comme Martine vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à nous appeler sur France Bleu Breizh Izel chaque matin de 6h à 9h au 02.98.53.65.65.