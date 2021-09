Handicap : "Ne pas dépendre de notre mari ou de notre épouse", le vœu des manifestants à Dijon

On a pas l'habitude de les voir manifester "et d'ailleurs c'est un tort, on devrait le faire plus souvent" glisse en souriant une femme en fauteuil roulant. Environ 200 personnes en situation de handicap venues de toute la région Bourgogne Franche-Comté manifestent ce jeudi 16 septembre à Dijon.

A l'appel de l'Association des Paralysés de France (APF), ces personnes dénoncent une reforme qui menace leur allocation adulte handicapé. "Une pension qui sert à nous nourrir, nous vêtir, payer nos loyers ou nos fauteuils roulants, et même les paires de gants pour nous aider à les faire avancer" détaille Emmanuel venu de Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. "Ce n'est pas un salaire, mais un droit, et on en a besoin pour rester indépendants."

Les manifestants demandent au gouvernement de renoncer à cette réforme © Radio France - Olivier Estran

Cette prestation pourrait disparaitre sous le coup d'une loi qui reste à voter par le sénat le 12 octobre prochain "Il est question de conditionner le versement cette allocation au salaire de notre époux ou de notre concubin" explique Géraldine Poulain la déléguée régionale de l'APF, venue d'Auxerre "Autrement dit elle va se réduire si on est avec quelqu'un qui a un salaire au delà du Smic . Avec cette réforme, la plupart d'entre nous vont tout perdre ou presque. Le conjoint n'a pas à payer pour notre handicap. Cette allocation est notre seule ressource, elle ne doit pas rentrer dans le cadre de la "solidarité familiale" voulue par le gouvernement. C'est hors de propos !"

Géraldine Poulain en tenue de mariée avec un "époux" symbolique manifestant lui aussi © Radio France - Olivier Estran

En guise de clin d'œil, plusieurs manifestants sont venues en tenue de marié(e)s, avec le slogan "Veux tu m'épouser ? J'peux pas j'ai l'A.A.H ! (Allocation Adulte Handicapé)." Au delà de la perte financière pour un ménage cette réforme est aussi vécue comme un frein au mariage ou au Pacs.