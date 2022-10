"On ne veut pas voir le stade disparaître pour un centre commercial de 16 mètres de haut " Romain un riverain

Les pelleteuses sont là depuis quelques jours dans le quartier de Caucade à l'ouest de Nice. Pour l'instant ce sont des fouilles archéologiques qui ont commencé avant la destruction du stade des Eucalyptus qui sera ensuite remplacé par un centre commercial. Un projet qui fait râler certains riverains comme Romain, invité sur France Bleu Azur ce jeudi 20 octobre :"On ne veut pas voir le stade disparaitre pour un centre commercial de 16 mètres de haut " avant d'ajouter " On a un espace de plein air, utilisé par tous les habitants du quartier, donc aujourd'hui priver les jeunes et les moins jeunes qui sont utilisateurs de cette infrastructure publique qui appartient à tous c'est aller à l'encontre de l'intérêt des citoyens".

La mairie de Nice, elle, tient à préciser qu'il ne s'agit pas d'une disparation mais d'un déménagement. Dans un communiqué, elle indique que :"l’implantation d’une nouvelle surface commerciale sur le Boulevard Napoléon III n’aura pas pour conséquence de faire disparaître le plateau sportif des Eucalyptus". En effet ce dernier sera remplacé par un plateau sportif sur le toit du centre commercial: "Un plateau sportif tout neuf sera restitué sur la toiture du commerce et ouvert dans les mêmes conditions pour les scolaires durant le temps scolaire et en libre utilisation pour les jeunes du quartier en dehors des temps d’occupation par les clubs" indique la mairie de Nice.