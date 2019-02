"On ne voyait plus nos enfants" : quand le mouvement des gilets jaunes impacte la vie privée

Quimper, France

Depuis le 17 novembre, ils étaient de toutes les manifestations, de toutes les assemblées générales à Quimper. Donovan, Emmanuel et Laetitia sont toujours des "gilets jaunes". Mais depuis quelques temps, ils ont décidé de prendre du recul par rapport au mouvement, de moins s'impliquer, pour sauver leur vie privée.

Des disputes à la maison et des parents absents

"C'était très tendu" raconte Donovan, jeune papa. Lui a organisé depuis le départ les manifestations quimpéroises. Et c'est presque devenu un travail à temps plein. "Le matin, je me levais à 8h et puis je rentrais à 23h, minuit. Sauf que quand on a un bébé, il faut s'en occuper. Et s'il n'y en a qu'un qui s'en occupe, ça devient compliqué". Le jeune homme a donc décidé de se mettre un peu en retrait, même s'il se dit toujours gilet jaune.

Emmanuel : "18 ans qu'on est ensemble et on a failli se séparer à cause de ça, des gilets jaunes."

Même chose chez Emmanuel et Laetitia. Tous les deux se sont impliqués dès le début dans le mouvement. Mais la vie quotidienne en a pris un coup, pour eux et leurs cinq enfants. "C'est tous les jours des messages, des réunions. Le soir, on rentre, on est crevés, on fait à manger et on va se coucher" confie Emmanuel. Les enfants, on ne les voit pas. Et dans le couple, "c'est aussi hyper compliqué" ajoute Laetitia.

"C'est surtout mon médecin qui a dit stop"

Mais chez eux, c'est surtout physiquement que ça a été le plus dur. Emmanuel est en béquilles. D'habitude, il est en fauteuil roulant, "sauf qu'en manif, c'est impossible. Résultat : mon dos s'est dégradé beaucoup plus vite que d'habitude". Il est donc obligé de prendre un peu de repos. Surtout que sa femme Laetitia a elle aussi eu des soucis de santé il y a deux semaines. "J'ai levé le pied, j'avais pas le choix. Mais je ne peux pas arrêter. C'est pour l'avenir de mes enfants, c'est trop important".