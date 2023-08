Née dans un cirque, la lionne Malaïka trouve refuge au zoo de La Flèche

C'est une nouvelle venue au zoo de La Flèche (Sarthe) et son histoire est particulière : la jeune lionne Malaïka est née et a grandi dans un cirque. Aujourd'hui âgée de deux ans, elle a été confiée au parc animalier sarthois par l'association Tonga Terre d'Accueil, un refuge pour animaux sauvages installé près de Lyon.

Entre autres actions, Tonga Terre d'Accueil accompagne les cirques dans la mise en place de la loi "bien-être animal" qui interdit la reproduction des animaux sauvages dans les cirques itinérants à partir de décembre 2023. La fin complète d'exploitation des animaux sauvages dans les cirques itinérants doit intervenir à partir de 2028.

Malaïka est arrivée début juillet au zoo de La Flèche, pour intégrer le nouvel espace inauguré juste avant l'été et y rejoindre le couple de lions Ebo et Malindi . L'objectif est de parvenir à des naissances pour former un nouveau groupe de lions. Un projet qui s'inscrit dans le programme d'agrandissement Horizon 2025, revendiqué par la direction du zoo comme donnant la "priorité absolue" au bien-être animal.