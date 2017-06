Née sous X à Perpignan, elle retrouve son père 25 ans après

Aurore, née sous X à Perpignan en 1992, a lancé un appel début juin sur les réseaux sociaux et sur France Bleu Roussillon pour retrouver ses parents biologiques. Quelques jours plus tard, elle a pu retrouver son père qui vit à Marseille.

Les réseaux sociaux sont désormais un appui incontestable pour effectuer des recherches de personnes. Aurore, née sous X en août 1992 à Perpignan, a pu le constater avec joie. Depuis plusieurs années, elle est partie à la recherche de ses parents biologiques et c'est finalement en créant une page Facebook que tout s'est accéléré.

Aurore a été adoptée à la naissance. C'est seulement à l'âge de douze ans qu'elle apprend la vérité. Avec le soutien de ses parents, elle cherche à connaître la vérité. Comme seuls indices elle a une lettre de sa mère avec son prénom (Valérie) qui lui explique qu'elle avait 18 ans au moment de la naissance et qu'elle a dit à tout le monde que l'enfant était mort-né.

Message facebook d'Aurore pour annoncer qu'elle a retrouvé son père - Page "Née sous X à Perpignan"

Début juin, la jeune femme lance un appel qui est partagé plus de 100.000 fois, les articles de France Bleu Roussillon et de l'Indépendant sont également relayés et deviennent viraux. Philippe, un coiffeur de Marseille, voit passer cet appel qui l’interpelle car une histoire qui remonte à 25 ans a toujours semé le doute dans sa vie : "Je vivais à Perpignan et ma partenaire était tombée enceinte, je le savais. Elle m'a ensuite dit que l'enfant était mort à la naissance, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Au fond de moi, j'ai toujours senti une présence dans ma vie, c'est dur à expliquer mais j'ai toujours eu un doute".

Philippe fait le trajet le soir même des résultats du test ADN

Philippe prend alors contact avec Aurore sur facebook : "J'ai très rapidement était persuadé qu'elle était ma fille. Les éléments autour de sa naissance étaient vraiment très proches de ce que j'avais vécu". Aurore de son côté est également très surprise par cette première discussion : "il m'a vite raconté des choses qu'il ne pouvait pas savoir, des éléments qui n'étaient pas marqués sur ma page Facebook, notamment des antécédents médicaux. Il y avait beaucoup de coïncidences donc on s'est dit qu'il fallait être fixés et qu'il fallait faire un test ADN".

Le test ADN est effectué et une semaine plus tard le résultat est formel : "il y avait 99,9999% de chances que ce soit mon père". Philippe fait le trajet Marseille - Perpignan le soir-même des résultats pour rencontrer Aurore. "J'ai voulu rester prudente pour la première rencontre et on s'est vu dans un lieu public mais le contact s'est très bien passé", raconte la jeune perpignanaise.

Pour le père et la fille, la joie est immense : "quand j'ai eu les résultats du test, j'ai vraiment eu les larmes qui sont montées, j'étais sur un nuage car je commençais à ne plus y croire". Le coiffeur marseillais est lui aussi enchanté de voir la vérité éclater 25 ans après : "C'est un sentiment énorme. Il y a de la fierté, de la joie et aussi un peu de tristesse car il a fallu attendre 25 ans pour se retrouver".

Aurore continue les recherches pour retrouver sa mère biologique

Aurore veut désormais connaître toute son histoire. Grâce à Philippe, elle a pu en savoir un peu plus sur sa mère : "il ne se souvient plus de son nom mais m'a dit que je lui ressemblais". Elle va donc continuer les recherches : "on va faire tout ce qu'on peut pour la retrouver. Si elle veut que tout reste secret et qu'on se voit qu'une seule fois, il n'y a pas de souci".

Sa mère Valérie avait 18 ans en 1992, elle venait d'obtenir son CAP vente à Perpignan. Le puzzle de la vie d'Aurore se reconstitue : "Grâce aux retrouvailles avec mon père biologique j'ai pu avoir la certitude que j'étais bien catalane d'origine et avec en plus des racines marseillaises, je suis très heureuse, moi qui suis supportrice de l'USAP et de l'OM".