Neige : 5 à 10 centimètres annoncés la nuit prochaine en Seine-Maritime et dans l'Eure

La neige va faire son retour dans la région. Et en plus forte quantité que la semaine dernière : les premiers flocons vont tomber à partir du milieu de l'après-midi. Météo-France annonce des cumuls de 5 à 10 centimètres et comme 41 départements, l'Eure et la Seine-Maritime sont en alerte orange.

Rouen, France

Neige et verglas, épisode 2. Météo-France a placé 41 départements en alerte orange. L'Eure et la Seine-Maritime en font partie et les précipitations neigeuses seront plus importantes que la semaine dernière. Les premiers flocons amenés par cette tempête Gabriel devraient tomber en début d'après-midi mais ils ne devraient pas tenir au sol.

En revanche, la situation va se gâter à partir de la fin d'après-midi "Une précipitation plus importante va arriver sur le sud de l'Eure à partir de 18h, elle va remonter vers l'est du département jusqu'à la Seine-Maritime. Là c'est le centre et l'est du département qui seront les plus touchés. Nous prévoyons 5 à 10 centimètres de neige sur toutes ces zones. Et entre 1 et 5 centimètres sur le nord-ouest de l'Eure ainsi que l'ouest de la Seine-Maritime et le Pays de Caux", explique Patricia Moulin de Météo-France Boos, près de Rouen. La neige devrait s'arrêter de tomber à 3 heures la nuit prochaine. "Il ne neigera plus demain matin mais nous nous réveillerons les pieds dans la neige", poursuit Patricia Moulin.

Il devrait donc tomber davantage de neige que la semaine dernière. Prudence donc et vigilance si vous devez prendre la route. D'autant que ces chutes de neige s'accompagneront de fortes rafales de vent. 70 km/h dans les terres, jusqu'à 90 sur le littoral.

⚠❄ Tempête #Gabriel : ce soir, des chutes de #neige conséquentes sont attendues en plaine sur la moitié nord du pays. 29 départements ont été placés en #vigilanceOrange#NeigeVerglas. Informez-vous et suivez les consignes données par les autorités. pic.twitter.com/oJ18XpKg9f — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) January 29, 2019

A cette heure, aucune annonce n'a été faite concernant d'éventuelles annulations ou perturbations dans les transports scolaires.