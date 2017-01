Neige en Alsace, la station de ski du Lac Blanc pourrait ouvrir cette semaine

Les premiers flocons sont tombés ce lundi en Alsace. Avec cette neige fraiche, la station de ski du Lac Blanc pourrait ouvrir ses portes cette semaine. La neige artificielle a été produite en quantité suffisante, il faudrait une dizaine de centimètres ces prochains jours, pour accueillir les skieurs

La station du Lac Blanc a mis ses habits d'hiver. Les premiers flocons sont tombés ce lundi en Alsace, de quoi réjouir les responsables de la station de ski . La neige artificielle a été produite en quantité suffisante, ils espèrent dix à vingt centimètres de neige fraiche, pour ouvrir les pistes. Les deux pistes du bas pourraient accueillir des skieurs ce mercredi ou ce jeudi.

Les responsables de la station ont hâte d'ouvrir

En ce moment, c'est la dameuse qui est à la manœuvre, elle est chargée d'aplanir la neige artificielle qui a été produite par les canons à neige. La neige fraiche est aussi la bienvenue. "Il y a deux pistes du bas qui pourraient-être ouvertes, il ne manque pas grand chose. En haut, ce sont surtout les pistes des téléskis qui ne sont pas assez enneigées à l'heure actuelle. Une dizaine de centimètres de neige fraiche et on pourrait ouvrir partiellement," estime Patrice Perrin, le directeur commercial du Lac Blanc.

Patrice Perrin le directeur commercial de la station du Lac Blanc Partager le son sur : Copier

Pas de neige à Noël

L'année dernière et comme les autres années, il n'y a pas de neige à Noël dans les stations vosgiennes, du coup, cette neige qui arrive début janvier est une aubaine. Pour Hubert Baradel, conducteur de la dameuse: " il est temps que la neige arrive, on a déjà raté Noël, on l'attend avec impatience." Pourvu qu'il soit entendu.

Reportage de Guillaume Chhum au Lac Blanc Partager le son sur : Copier