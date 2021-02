Neige en Bretagne : quand un auditeur de France Bleu vient en aide à une automobiliste bloquée

Une belle histoire de solidarité ce mercredi matin sur France Bleu Armorique. Coincée par la neige sur une petite route près de Montours (Ille-et-Vilaine), Lauriane a appelé à l'aide à notre micro. Un autre auditeur l'a entendue et est venu la secourir.

La Bretagne est toujours en vigilance orange à la neige et au verglas. Pour vous aider, France Bleu Armorique vous accompagne toute la journée ce mercredi. Et dans la matinée, votre radio a été témoin d'un bel élan de solidarité. Une automobiliste a appelé la radio car elle s'est retrouvée bloquée sur le chemin de son travail, près de Montours, en Ille-et-Vilaine. "Je suis bloquée dans une pente mais je ne connais pas du tout le raccourci, je suis totalement perdue", a expliqué Lauriane à notre micro.

Je n'ose même plus avancer. - Lauriane, coincée par la neige

Mais au moment où Lauriane appelait France Bleu Armorique, un auditeur à bord de son tracteur l'a entendue et a fait demi-tour. "Le monsieur est venu me sortir de mon impasse. Il m'a dirigée et m'a rassurée car j'étais très stressée", a raconté l'automobiliste. L'agriculteur lui a indiqué le chemin à suivre pour rejoindre La Selle-en-Coglès.

Lauriane a donc pu reprendre sa route : "Je ne suis pas arrivée, ça fait une heure que je suis partie, mais le paysage est magnifique". La jeune femme veut surtout saluer "un super élan de solidarité, c'est génial".

Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un super élan de solidarité, c'est génial ! - Lauriane