Neige en Drôme-Ardèche : moins de 1.000 foyers sans électricité, rétablissement d'ici demain soir

Drôme, France

Ce jeudi matin, la directrice territoriale d'Enedis était prudente. Elle annonçait un rétablissement de l'électricité pour tout le monde avant dimanche. Ce jeudi soir, Enedis est plus optimiste et vise désormais le retour à la normale sous 24 heures. Le nombre de foyers était encore de 3.000 en Drôme ce jeudi matin et de 500 en Ardèche. Selon Enedis, il n'y a plus, sauf exception, d'Ardéchois sans courant ce jeudi soir. Il reste moins d'un millier de foyers concernés dans la Drôme.

Quant aux 200 groupes électrogènes installés, il y a encore eu ce jeudi des pannes sèches, faute de réapprovisionnement en fioul et donc des foyers privés à nouveau de courant. Cela a été le cas par exemple à Charmes-sur-l'Herbasse. Le préfet de la Drôme et Enedis reconnaissent des difficultés ponctuelles liées à l'ampleur de la crise, le calage de l'organisation est en cours.