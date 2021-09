Neige et avalanches : l'ANENA en crise, l'AG reportée

Apprendre à lire un bulletin neige et avalanche

L'ANENA traverse une zone de turbulences. Le président de "L'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches'' a remercié cet été celui qui fut le directeur de la structure pendant 12 ans et dont les soutiens louent l’investissement. Cette rupture négociée de contrat doit donner lieu à des indemnités de départ. Le président de l’ANENA, une structure dont le budget annuel avoisine le million, veut passer par un emprunt de 100.000 euros pour financer ce départ. C’était l'ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire qui devait se tenir ce jeudi matin mais dont le report a été annoncé la veille aux participants par Jean-Pierre Rougeaux, maire de Valloire et président de cette association reconnue d'utilité publique.

Dans son courriel adressé aux adhérents ce mercredi après-midi, celui-ci explique vouloir apporter des précisions sur la solution retenue - qui engagera l’association pour plusieurs années. Il se dit par ailleurs à l’écoute et n’exclut pas qu’une autre solution puisse être trouvée. Dans le même document, le président de l’ANENA (que nous avons contacté mais qui n’a pas souhaité s’exprimer) évoque le dossier de la formation.

L'association fête ses 50 ans cette année

Aucune faute n’est reprochée au directeur Dominique Létang, poussé vers la sortie à quelques années de la retraite. Mais des divergences de vue seraient apparues entre cet ancien gradé du secours en montagne et une partie des administrateurs au sujet de la formation des maître-chien d’avalanche et de celle des pisteurs-artificiers (en charge des déclenchements préventifs sur les domaines skiables). L’ANENA assure en effet ces formations professionnelles ainsi que les « recyclages » (ou remises à niveau) des différentes spécialités.

Cette crise souligne aussi la multiplicité des institutions qui composent le conseil d’administration de l’association : y siègent des élus, des collectivités, des administrations publiques, les domaines skiables (DSF), les directeurs de services des pistes (ADSP), des moniteurs de ski (SNMSF, SIMSI), des guides (SNGM), l’ENSA (l’école nationale de ski et d’alpinisme), Météo France, le club alpin (FFCAM), les médecins de station… Il faut dire que le rôle de l’ANENA a beaucoup évolué depuis sa création en 1971.

Science, formation et prévention

À l’époque, il s’agissait de mieux comprendre la nivologie et les mécanismes de l’avalanche. L’année précédente, en 1970, une coulée avait balayé un centre UCPA à Val d’Isère, tuant 39 personnes. Si la vocation scientifique demeure encore aujourd’hui au travers notamment de la revue « Neige et avalanches » éditée par l’association, les missions de l’ANENA se sont étendues : formation professionnelle (qui finance la part la plus importante du budget), formation avalanche auprès du grand public, prévention (au travers notamment de conférences)… L'ANENA joue sans conteste un rôle majeur dans la diffusion des connaissances.