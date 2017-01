Neige et froid : des foyers toujours sans électricité et un gymnase ouvert à Aubière pour les sans-abri

Face à la chute des températures, la préfecture du Puy-de-Dôme ouvre un premier gymnase ce vendredi soir à Aubière pour accueillir les sans-abri. Côté réseau électrique, les rafales de vents ont fait des dégâts.

La neige est arrivée sur l'Auvergne avec le vent de la tempête Egon qui a balayé la France d'Ouest en Est. Les rafales de vent s'accompagnent de températures qui dégringolent. Face aux prévisions qui annoncent un thermomètre sous les moins 10°C en milieu de semaine prochaine, la Préfecture du Puy-de-Dôme a pris la décision d'ouvrir, dès ce vendredi soir, le gymnase Emile Pladner d'Aubière pour augmenter la capacité d'accueil des personnes sans-abri. La semaine dernière déjà, très exceptionnellement, il avait fallu laisser ouvert, la nuit, l'accueil de jour clermontois géré par le Collectif Pauvreté Précarité.

Jusqu'à 5000 foyers sans électricité

Cette offensive du froid et ces vents violents ont aussi provoqué pas mal de chutes d'arbres. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les pompiers du Puy-de-Dôme ont compté une dizaine d'interventions, essentiellement pour bâcher des toits endommagés. En Auvergne, jusqu'à 5000 foyers ont été privés d'électricité dans la nuit. Vendredi midi, il en restait encore 700, essentiellement dans les secteurs Sancy-Combrailles et dans le bassin thiernois. Enedis prévoit une réalimentation au plus tard dans la soirée.