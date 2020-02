Après des jours de beau temps et de températures douces, la neige arrivera jusqu'en plaine dans la nuit de mardi à mercredi. La préfecture de la Haute-Savoie fait des recommandations.

Neige et pluie : la préfecture de Haute-Savoie appelle à la prudence

Les prévisions de Météo France font état d’un épisode hivernal, avec de la pluie et de la neige en abondance. Cet après-midi de mardi, la limite pluie/neige est à 1 200 mètres puis elle s’abaissera en soirée vers 800 mètres. Et dans la nuit : ça sera de la neige

Cette baisse des températures se poursuivra mercredi, avec un temps perturbé et la limite pluie/neige se stabilisera vers 300/400m. La préfecture est prévoyante et indique que des difficultés de circulation sont à prévoir notamment au col d’Evires et à la rampe d’accès du tunnel du Mont-Blanc.

Une grande vigilance est donc requise de la part des automobilistes lors de leurs déplacement - cabinet du préfet de la Haute Savoie

La préfecture recommande aux usagers de :

• limiter au maximum les déplacements

• rouler équipés (pneus hiver) et prévoir des chaînes pour l'accès à certains secteurs de montagne

• Modérer l'allure et augmenter les distances de sécurité

• faciliter le passage des engins de dégagement des routes et autoroutes, et ne pas les doubler.