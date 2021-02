Neige et verglas : le point sur la situation dans la Manche ce mercredi

La Manche reste ce mercredi 10 février en vigilance orange neige/verglas avec des conditions de circulation compliqué sur le réseau secondaire au réveil, Le réseau principal est dégagé et les saleuses du département sont sur le pont. La neige est tombée sur le Sud et le Centre du département.

Manteau blanc pour les deux tiers Sud du département de la Manche ce mercredi 10 février. Il peut y avoir jusqu'à 10 centimètres sur les hauteurs, comme les collines près de Sourdeval, de 5 à 6 centimètres aussi dans les secteurs de Villedieu-les-Poêles, Percy ou encore dans le saint-Lois. Seul le Cotentin est plus épargné.

Les conditions de circulation

Les services du département sont sur le pied de guerre. Dès mardi soir, 25 saleuses du conseil départemental étaient en intervention et ont traité 1250 km de routes. Elles sont toujours sur le pont ce mercredi. Dans le cadre du plan de viabilité hivernale, quatre engins d'entreprises privées participent au déneigement

Le réseau principal est bien dégagé mais il peut y avoir des difficultés sur l'ensemble du réseau secondaire, et soyez prudents : même là où ça a été dégagé, il peut y avoir du verglas en raison des températures négatives.

Les principales difficultés de circulation se concentrent dans le sud du département : conditions difficiles dans le secteur de Mortain notamment, et sur le réseau secondaire dans le Mortainais. La neige rend la circulation délicate dans le Centre Manche (Saint-Lô, Coutances) et Mer et Bocage (Villedieu, Bréhal). Neige et verglas dan les Marais (Carentan, La Haye). Dans ces secteurs, si vous le pouvez, différez votre départ.

Le Cotentin est plus épargné.

Poids-lourds interdits

Dès mardi 18 heures, la préfecture de la Manche a interdit la circulation des poids-lourds sur plusieurs axes : l'A84, entre Caen et Rennes, dans le deux sens de circulation ; la Nationale 13 dans le sens Caen-Cherbourg ; et la Nationale 175 (contournement d'Avranches) dans les deux sens de circulation. Un parking de 240 places a été réservé aux routiers à Guilberville, dans le Saint-Lois.

Transports scolaires

A noter également que la Région a décidé de suspendre les transports scolaires pour la journée de mercredi. Une mesure qui vaut pour le Centre et Sud Manche, concernés par le service Nomad. Dans le Cotentin, le service assuré par l'agglomération est maintenu, mais des perturbations sont possibles.

Sur l'agglomération du Cotentin des salages préventifs ont été réalisés et les engins sont prêts à intervenir si besoin