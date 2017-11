Neige et verglas : les routes de Haute-Savoie sont surveillées de près

En Haute-Savoie, le dispositif "Vigie-Neige" est actif depuis le 15 novembre. Jusqu’à la fin de l’hiver, plus de 400 agents vont surveiller sept jours sur sept l’état des 3 000 km de routes départementales.

Cette année encore, "Vigie-Neige" va mobiliser 445 agents du Conseil Départemental. Durant toute la durée hivernale, les 3 000 km du réseau routier départemental (les routes situées entre 400 et 1 800 m d’altitude) seront placés sous haute surveillance. Sept jours sur sept, de 06h à 21h sur le réseau principal (créneau étendu de 5h à 22h pour les routes à fort trafic) et de 08h à 19h sur le réseau secondaire, les agents du Département de la Haute-Savoie vont se relayer pour effectuer des patrouilles, surveiller les points sensibles du réseau, observer la formation de givre ou de verglas et déclencher, si besoin, les opérations de salage et de déneigement.

Moins de sel

Cet guerre hivernale contre la neige et le verglas se fait en tenant compte du développement durable. "L’enjeu est de saler moins et mieux pour protéger les milieux naturels, sans pour autant remettre en cause la sécurité des usagers", indique le Conseil Départemental. "Nos saleuses ont été équipées de matériels performants mesurant la salinité résiduelle sur la chaussée, le taux d’humidité, la température", explique Denis Duvernay. "Ce dispositif permet de doser plus justement les quantités de sel en fonction des risques de verglas", poursuit le conseil départemental. La consommation de sel a été diminuée. "Elle est passée de 32 000 tonnes il y a trois ans à 24 000 tonnes."

Les patrouilleur sont chargés de surveiller nos routes. Il y a environ 150 chasse-neige." Denis Duvernay, conseiller départemental de la Haute-Savoie

Pour gérer les 3 000 km de routes, le département de la Haute-Savoie dispose de :