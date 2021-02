Neige et verglas : pas de transports scolaires en Mayenne, prudence sur les routes ce jeudi

La vigilance orange neige - verglas est levée en Mayenne. Il ne neige plus, il n'y a plus de restriction de circulation pour les poids lourds, les arrêtés de limitation de circulation des poids lourds ont été levés ce mercredi 10 février en milieu d'après-midi. La neige est tombée dans la nuit du mardi 9 février au mercredi 10 février 2021 : on a atteint parfois localement plus de 10 centimètres sur le département.

Pas de transport scolaire

Attention les températures annoncés pour ce jeudi matin sont froides et les services de Météo France redoutent un regel. Sur le réseau TUL de l'agglomération lavalloise, les services scolaires ne seront pas assurés ce jeudi matin. Et aucune ligne de transport scolaire du réseau Aléop ne circulera demain également en Mayenne. · Le transport à la demande sera également suspendu. La circulation des transports par car du réseau Aléop sera fortement perturbée demain jeudi 11 février en Mayenne. ·