Neige et verglas : vigilance orange dans neuf départements du nord-est

Après un premier épisode neigeux ce mercredi matin, Météo France place neuf départements du nord-est de la France en vigilance orange neige-verglas jusqu'à jeudi, 16h. Les départements concernés sont le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Meurthe et Moselle et la Moselle.

Six à sept centimètres de neige sont attendus par endroits en plaine, et jusqu'à dix centimètres localement. Soyez prudents dans vos déplacements. Ces chutes de neige pourront s'accompagner, selon Météo France, d'un coup de vent sur la moitié nord du pays, l'Est et la Corse.