Neige : un "très fort risque d'avalanche" dans les Pyrénées

Les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées sont en vigilance orange avalanche ce dimanche et jusqu'à lundi début d'après-midi. "De grandes avalanches pourront se produire, surtout au-dessus de 2.000 mètres"n préviennent les autorités.

Prudence en montagne, Météo France a placé ce dimanche soir les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées en vigilance orange avalanche au moins jusqu'à lundi 14 heures. Les deux départements sont également en vigilance orange neige et verglas. Un "très fort risque d'avalanche" est attendu, une situation qui ne se produit qu'une fois par an en moyenne selon la préfecture. "Des départs spontanés d’avalanches d’ampleurs limitées ont d'ores et déjà été constatés" indique la préfecture. Le risque est classé "fort" (niveau 4) sur les massifs d’Aspe-Ossau et de Haute Bigorre, et "marqué" (niveau 3) sur le Pays-Basque.

Neige encore en abondance dans la nuit

Localement, la neige atteint jusqu'à 1,20m vers 1.800m d'altitude, sur l'est des Pyrénées-Atlantiques et une grande partie des Hautes-Pyrénées, voire plus en haute montagne. Les chutes de neige vont amener 40 à 50 cm supplémentaires vers 1.800m. "De grandes avalanches pourront se produire, surtout au-dessus de 2.000 m" prévient la préfecture qui conseille de ne pas sortir en montagne.

Les secours appellent à la prudence

Ce dimanche, les secouristes du PGHM sont intervenus à deux reprises. D'abord en Béarn aux alentours de 11 heures pour une avalanche déclenchée par quatre skieurs sur le plateau du Bénou, vers le col de Marie Blanque. Deux d'entre eux se sont retrouvés pris par la coulée. Une femme âgée de 59 ans a même été partiellement ensevelie par la neige. Plus de peur que de mal pour ce groupe.

En fin d'après-midi, au Pays basque, les gendarmes de hautes-montagnes ont été sollicités à 18h à Lecumberry, au niveau du col de Burdincurutcheta, après une deuxième avalanche de 50 mètres de large pour deux mètres d'épaisseur. Ils ont réalisé une levée de doutes, après des appels de témoins signalant potentiellement des voitures sur zone. Pour les secours, les prochaines heures pourraient s'avérer encore plus dangereuse, avec ces conditions météo. D'où, l'appel à la prudence pour toutes celles et ceux qui prendraient la route.