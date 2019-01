Neige : troisième jour de perturbations sur la Creuse

Les flocons sont de retour ce vendredi 25 janvier sur une partie de la Creuse. La neige a recommencé à tomber au milieu de la nuit, notamment sur les secteurs de Guéret et la Souterraine. Des perturbations sur les routes et les transports scolaires sont encore à prévoir.

Creuse, France

Il recommence à neiger sur la Creuse! Depuis 4h du matin, ce vendredi 25 janvier, les flocons sont de retour sur Guéret, Saint-Sulpice-le-Guérétois, ou encore du côté de La Souterraine,. Une petite pellicule blanche recouvre à nouveau les routes. Certains transports scolaires sont déjà annulés.

À 7h15, on nous signale que la route est mauvaise sur la N145 entre Gouzon et Guéret

À 7h00, les conditions de circulation sont délicates dans le secteur d'Aubusson, avec une pellicule de neige de 0 à 2 cm, mais surtout des risques de pluies verglaçantes. Les températures descendent jusqu'à -5°.

Un accident entre la Souterraine et Fursac

Une voiture sur le toit signalée sur la D1 entre Fursac et la Souterraine qui est très verglacée, le conducteur n'est pas blessé.

Encore des perturbations dans le transport scolaire.

Les écoles et les collèges du secteur de Crocq ne seront pas desservis. Pas de ramassage non plus sur les communes de Magnat-l'étrange, de Saint-Georges-Nigremont et de Saint-Frion.

Pas de ramassage circuit CH11 sur Champagnat qui dessert le collège de Chénerailles

Pas de ramassage circuit CH5 La Serre Bussière Vieille - vers le collège de Chénéraille

Le trajet LS1 DE Marsac Lycée La Souterraine ne passera pas, la route est extrêmement mauvaise.

Les lignes qui ne seront pas assurées:

Europe voyage : Ligne A3 Aubusson - Monteil au Vicomte ( à cause du verglas)

le G2 Marsac - Guéret

Le circuit G21 janaillat - gueret

Les circuits A12 (st maixant - aubusson)

Le 2p St maixant (ecoles)

Le bf18 et 3p St Yrieix la montagne.

Le A3 et A1

A14, Ls1 Marsac,

2p St Maurice la Souterraine,

2p chatelus le marcheur

Ch4

La ligne 17 lavaveix les mines - Gueret aura du retard.

La ligne 16, qui relie Evaux-les-bains et Guéret ne desservira pas l'arrêt d'Evaux les bains car la descente est trop dangereuse.

Le point d'arrêt les Fugères de St supplice le Guérétois ne sera pas desservi sur le G17.

Les Transports Mignaton ne passeront pas au foyer des Méris d'Aubusson