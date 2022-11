Neige, verglas : le conseil départemental de Côte-d'Or active le dispositif viabilité hivernale sur les routes

Information routière, déneigement et salages des routes, etc. Depuis le 18 octobre, à midi, nos routes départementales sont passées en "mode hiver". François Sauvadet, président du conseil départemental de Côte-d'Or , a réactivé au centre technique d'Arc-sur-Tille le dispositif "viabilité hivernale" sur les routes côte-d'oriennes.

A Arc-sur-Tille, ce sont 30 tonnes de sel qui sont stockées pour l'hiver. © Radio France - Antoine Comte

Mais ce dispositif, dans les faits, comment se traduit-il ? Comprenez que du 18 novembre 2022 au 13 mars 2023, 143 véhicules spéciaux vont intervenir sur les 5 674 km de routes départementales avec un objectif : prévenir tous risques de neige ou de verglas. Véhicules de patrouilles, camionnettes d'interventions et bien sûr, les célèbres saleuses seront donc bientôt de sortie.

La célèbre saleuse ! Selon les véhicules, entre 1 et 2 tonnes de sel peuvent être stockées. © Radio France - Antoine Comte

Pour faire marcher toute cette belle mécanique, 32 centres routiers sont répartis dans toute la Côte-d'Or et près de 183 agents routiers seront mobilisés. Petite nouveauté cette année : les images captées par les quinze caméras présentes sur des axes routiers stratégiques seront consultables en direct et libre accès sur le site inforoute21.fr "L'idée, c'est que ces images, en plus de servir à nos équipes d'intervention, soient consultées par les automobilistes avant qu'ils prennent leur véhicule. Cela les aidera dans leur trajet du quotidien" explique François Sauvadet, président du département de la Côte-d'Or.

Le président du département, François Sauvadet, était présent sur les lieux. © Radio France - Antoine Comte

Comme chaque année, le département a investi dans une grande quantité de sel, élément indispensable pour la sûreté des routes. Ce sont ainsi 10 600 tonnes de sel qui seront à disposition des agents pour cet hiver, comme l'année dernière. Mais les pratiques de viabilité hivernale pourraient changer à cause du réchauffement climatique. Didier Lahaye, directeur des services techniques territorialisés au conseil départemental de Côte-d'Or : "Le dérèglement climatique risque de bouleverser nos habitudes. En Côte-d'Or, on a traditionnellement 20 jours de verglas par hiver, pour 10 jours de neige. Cette année, selon les estimations de Météo France, on irait plus sur des durées de précipitations moins nombreuses, mais beaucoup plus fortes, plus intenses".

Coût total de ce dispositif de viabilité hivernal 2023 : un million d'euro. Un budget en légère hausse à cause de l'inflation du prix des carburants et qui pourrait augmenter si les besoins en sel dépassaient les stocks du département.

Votre radio France Bleu Bourgogne veille aussi sur vos conditions de circulation cet hiver. Dès lundi 21 novembre, à 7h30, un représentant du Centre d'Information et de Gestion du Trafic (CIGT) de Côte-d'Or sera en direct sur notre antenne pour faire un point journalier sur la circulation.