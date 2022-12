Nelson, en demande d'asile, trouve une marraine grâce à l'Apardap, une association d'aide aux réfugiés

Cette histoire débute autour d'une pièce de théâtre. Nelson joue dans la troupe de l'Apardap association de parrainage républicain des demandeurs d’asile et de protection), "Les Indisciplinés". Il rencontre Sylvie après une représentation à Pontcharra (Isère) en novembre dernier. Ils sympathisent et elle accepte rapidement de le parrainer. "J'ai vécu trois ans au Congo Brazzaville, le pays d'où vient Nelson et son parcours m'a tout de suite intéressée", détaille Sylvie. Le réfugié a quitté son pays il y a un an.

La carte symbolique reliant Nelson et Sylvie par leur lien filleul et marraine. © Radio France - Chloé Cenard

Un système mis en place par l'Apardap (association de parrainage républicain des demandeurs d’asile et de protection) depuis 2008. En 14 ans, 1 800 personnes ont été parrainées. Ce samedi 17 décembre, Sylvie est officiellement devenue la marraine de Nelson lors d'une cérémonie organisée à la mairie de Grenoble avec le maire, Éric Piolle et des élus. Ils ont tous les deux reçu une petite carte pour officialiser leur lien.

Un accompagnement personnalisé

L'action est avant tout symbolique mais elle permet aussi un accompagnement administratif. Nelson est actuellement en demande d'asile auprès de la préfecture de l'Isère et il souhaite se former pour travailler avec les personnes âgées ou dans le bâtiment. "Je peux être auxiliaire de vie ou alors conducteur de travaux ou plombier", précise-t-il. Sa marraine peut alors le conseiller sur ses choix.

C'est aussi une manière de trouver du réconfort. "Je sais qu'auprès de Sylvie, je pourrais trouver un refuge. Elle peut me soutenir quand ça ne va pas." Les deux amis ont prévu de se téléphoner régulièrement et Sylvie veut l'inviter à dîner chez elle dans les montagnes à Crêts-en-Belledonne. "C'est de l'humain avant tout, je ne donne pas d'argent, précise Sylvie*, contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de personnes. Je pense qu'il faut se lancer et ne pas voir peur",* conclu-t-elle.