Un jeune de Nérondes, à l'est de Bourges, retenu pour défiler sur les Champs-Elysées ce samedi. Pourtant, Louan Bertin, 19 ans, n'est pas militaire. Il termine à la fin du mois un service civique de huit mois au club de football de Nérondes et va donc défiler avec huit autres services civiques.

Nérondes, France

Louan n'a pas hésité une seconde, quand on lui a proposé de participer aux sélections. C'est le district de football du Cher qui l'a d'abord contacté pour lui demander si cela l'intéressait. Ce que le jeune homme a mis en avant, c'est une autre de ses facettes : "Je pense que c'est mon profil de sapeur-pompier volontaire qui a appuyé ma candidature. C'est sûr, ça va être impressionnant. c'est quand même le défilé national." Louan a déjà défilé à Dun-sur-Auron comme pompier volontaire. Bien sûr, pour être sélectionné, il a aussi expliqué comment il vivait ce service civique : "C'est une chose à vivre, c'est donner de soi, et entrer dans le monde du travail gentiment. C'est un échange riche que je recommande vraiment."

Louan a donné un coup de main au FC Nérondes durant 8 mois. © Radio France - Michel Benoit

Le jeune homme a arrêté l'école en première après une orientation qui ne lui convenait pas. En décembre dernier, on lui a donc proposé ce service civique au FC Nérondes. De la maintenance des installations au lavage des maillots, Louan a touché à beaucoup de choses : "J'ai notamment encadré les U7 et les U13, avec l'entraîneur évidemment. C'est très intéressant, mais cette expérience n'est pas suffisante pour me lancer dans cette direction, même si je pense que je pourrais apporter ces compétences dans d'autres sports."

Emilien (à droite) prendra le relai de Louan comme service civique au FC Nérondes. © Radio France - Michel Benoit

Que faire après ce service civique ? Pour l'instant, Louan n'a pas vraiment de piste : "Franchement, je n'ai pas envie de repartir à l'école ou en apprentissage. J'ai envie de travailler." Pas de piste, mais une idée en tête : "Mon projet, c'est d'intégrer les sapeurs-pompiers de Paris. Ça va être difficile, mais j'espère y arriver dans un an ou deux ans. Au poste de secours de Nérondes, on a des pompiers de Paris comme volontaires et ils m'expliquent beaucoup de choses. Ça devrait m'aider." Et la priorité c'est de passer le permis de conduire pour avancer dans la vie, Louan prépare le code en ce moment.