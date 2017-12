C'est l'histoire incroyable de Sandrine, 39 ans, et Emmanuel 41 ans, un frère et une sœur, nés sous X à Grenoble, et qui se sont retrouvés en juin dernier. A leur grande surprise, ils ont découvert que leur mère biologique avait abandonné 10 autres enfants. Ils veulent réunir la fratrie.

Grenoble, France

A 20 ans, Sandrine, une Iséroise qui a été adoptée à 11 mois par des parents aimants dont elle sera la fille unique, ressent pourtant le besoin de rechercher ses origines. "Je voulais être maman, je voulais connaitre mes antécédents médicaux." Elle consulte alors son dossier à la DDASS de Grenoble. Elle apprend que ses parents biologiques étaient mariés, qu'elle avait trois frères, dont un abandonné comme elle à la naissance. Dès lors, son obsession est de retrouver ce frère né sous X.

Sandrine est la première de la fratrie à avoir voulu retrouver ses origines

En 2008, après 10 ans de recherches et de messages sur les réseaux sociaux, premier coup de théâtre. Elle retrouve sa famille biologique. Elle apprend que ses parents biologiques ont élevé 5 enfants et en ont confié 3 à des oncles et tantes : " On se prend une grande claque", dit Sandrine. "Dans ma famille adoptive, j'étais fille unique, et là, je me retrouve avec 7 frères et une petite sœur ! Ils m'ont bien accueillie. Ils auraient pu refuser de me voir ! Là, c'était fort ! Il y avait des ressemblances physiques entre nous, des mimiques, une façon de parler en commun ! C'est dingue !"

Dix ans de recherches pour retrouver la moitié de ses frères et soeurs

Mais Sandrine ne s'arrête pas là, elle veut retrouver son frère, né sous X, de deux ans son aîné. Elle continue de laisser des messages sur Facebook, sur des sites spécialisés, comme "La bouteille à la mer", ou encore "Nés sous X". Emmanuel, elle ne le sait pas, vit à seulement 20 kilomètres de chez elle, dans la région de Bourgoin-Jallieu. "On aurait pu se rencontrer des tas de fois, quand on était ados et jeunes adultes, on fréquentait les mêmes endroits, on avait des amis en commun", s'exclame-t-elle. Lui, il a été adopté à 4 mois. Comme Sandrine, il est heureux, il a sa vie, une famille, mais il se pose des questions sur ses origines.

En 2008, l'année où Sandrine retrouve une partie de sa famille biologique, il consulte son dossier à la DDAS de Grenoble. Il apprend que sa mère biologique s'appelle Éliane, qu'elle est née en 1954 : "Mais je ne suis pas allé plus loin, je n'étais pas prêt pour ouvrir la boîte de Pandore" se souvient Emmanuel.

Notre mère biologique a fait un enfant par an, pendant plus de 20 ans

Et puis, en juin dernier, sur un coup de tête, il poste des messages sur Internet, et très vite, il découvre qu'il a une sœur, Sandrine, qui le cherche depuis 10 ans ! "Là, je ne pouvais plus m'arrêter ! J'étais impatient de rencontrer Sandrine, on s'est vu trois jours après, c'était indescriptible !" Mais Sandrine et Emmanuel ne sont pas au bout de leurs surprises : "Avec Emmanuel à mes côtés, j'ai eu la force d'interroger ma mère. Car mon père était décédé en 2015. Et là, notre mère biologique, qui avait gardé le silence pendant 40 ans, s'est mise à nous distiller des informations !"

On n'en veut pas à notre mère biologique

Emmanuel poursuit : "Elle nous a confié qu'elle avait abandonné 10 autres enfants, à Grenoble et Lyon. En fait, elle faisait un enfant par an. Ses grossesses duraient entre 6 et 8 mois. On n'en croyait pas nos oreilles. On ne lui en veut pas, on ne la juge pas, c'est sa vie, ses choix. Nous, on dit "maman" à nos mères adoptives qui nous aiment et qui ont été là pour nous depuis qu'on est bébé. Nous, on veut regarder vers l'avenir. Et depuis, notre rêve s'est de reconstituer cette grande fratrie !"

Sandrine et Emmanuel lancent un appel pour retrouver tous leurs frères et sœurs

Pour cela, Sandrine et Emmanuel ont créé une page Facebook, intitulée : "Recherche frères/sœurs nés et abandonnés aux alentours de Lyon et Grenoble". Ils lancent un appel à deux voix, à deux cœurs : " On voudrait retrouver tout ce petit monde, pour leur raconter leur histoire, leur parler de leurs antécédents médicaux, pour continuer la route ensemble. Enfin, s'ils le souhaitent, bien sûr. On ne veut forcer personne !", précise Sandrine. Et Emmanuel d’enchaîner : "On recherche des jumelles nées en 73 ou en 74 à Grenoble, une sœur, baptisée Florence, née en 75 à La Tronche. Ça se complique entre 81 et 87. On a eu 5 frères et/ou sœurs, et peut-être un frère en 88 !"

On voudrait que la loi change pour avoir accès plus facilement à notre dossier de nés sous X

Emmanuel et Sandrine voudraient aussi que les mentalités évoluent pour que les enfants nés sous X aient accès à toutes les informations dont ils auraient besoin pour retrouver leurs origines : "Aujourd'hui encore, alors que notre mère biologique a levé le secret et est prête a retrouver tous ses enfants nés sous x, on nous met des bâtons dans les roues. C'est difficile !"

En attendant d'avoir reconstitué tout le puzzle de leur fratrie de 20 frères et sœurs, Sandrine et Emmanuel sont devenus inséparables : "On s'appelle deux fois par jour. On se voit le plus possible. On ne rattrape pas le temps perdu. On construit un présent et surtout un futur en commun !" disent-il en cœur dans un grand éclat de rire.