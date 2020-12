Le Cotentin semble avoir les atouts parfaits pour draguer les producteurs des séries en ligne. Plusieurs d'entre elles ont été tournées dans notre région ces derniers mois. Elles sont désormais diffusées à très grande échelle sur Netflix et OCS.

Netflix, OCS : les plateformes de streaming choisissent de plus en plus le Cotentin pour tourner leurs séries

"C'est formidable !" Les mots du maire de Barneville-Carteret David Legouet sont simples, mais ils en disent long sur son état d'esprit. Il n'a appris que cette semaine que la série "La Révolution", en ligne depuis octobre sur Netflix avait choisi la plage de la vieille église, sur sa commune, comme décor de plusieurs scènes. Comme "Cheyenne et Lola", publiée en novembre sur OCS dont une partie du tournage s'est déroulée à Cherbourg, les séries s'établissant dans le Cotentin sont de plus en plus nombreuses.

La qualité du décor

Ce qui est notamment recherché dans notre région, ce sont nos grandes plages, vierges de toute construction. David Legouet en est persuadé, notamment pour la série française qui a rendu visite à sa commune. "C'est nos plages, nous sommes la seule commune à avoir à la fois un havre et un cap. Nous avons également les îles anglo-normandes en face, ainsi qu'une faune et flore diverse."

Pourtant, avec le tournage effectué en septembre 2019, le nouvel élu ignorait totalement que sa plage était dévoilée sur Netflix. "Je l'ai appris ce mardi grâce à un habitant de ma commune qui regardait ça avec son ami." Pour celui qui n'est pas très série, il n'en faut malgré tout pas plus pour le convaincre de s'y mettre. "Je vais regarder dans les prochains jours avec grande attention", sourit-il.

De belles retombées

Désormais, le Cotentin s'attend à de bonnes retombées, ne serait-ce que par l'image déjà, mais aussi d'un point de vue économique. "On a cet écho au niveau international qui fait un focus sur notre destination et qui est tout à fait propice à des retombées touristiques sur les années à venir", confie Loïc Falcher, directeur exécutif de l'office du tourisme du Cotentin. Ce dernier ne s'estime d'ailleurs pas surpris de cette mode du Cotentin. "C'est une terre d'inspiration depuis bien longtemps. Donc, ce territoire est taillé pour véhiculer la promotion de notre image, c'est donc un terrain de jeu idéal", conclut-il.