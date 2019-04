Nettoyage de printemps à Conches en Ouche avec le trashtag challenge

Conches-en-Ouche, France

Deux photos, une avant, une après, postées sur les réseaux sociaux, c'est le principe du #trashtagchallenge, lancé en 2015. Ce jeudi matin, une quinzaine de jeunes de l'espace Mailiso a répondu à l'appel pour donner un grand coup de propre au parcours sportif du grand veneur à Conches en Ouche. Des bouteilles en verre, des canettes, du plastique, des cartons, les trouvailles ont été nombreuses. En une demi-heure, les sacs se remplissent, jusqu'à ce que les nettoyeurs tombent nez à nez, avec un matelas. " S'ils arrivent à amener un matelas ici, ils peuvent l'amener à la déchetterie" s'exaspère Gladys, 13 ans. Les services municipaux seront prévenus pour évacuer l'encombrant.

Un matelas, c'est le plus gros déchet trouvé par le groupe © Radio France - Laurent Philippot

Une action de sensibilisation

Le responsable du centre social Thomas Vialard est surpris de l'engouement pour le trashtag challenge mais " ça permet de sensibiliser les jeunes à devenir des citoyens responsables" explique-t-il "et aussi de valoriser leur action". Le petit groupe bénéficie de l'expertise de deux éco-animateurs du SETOM de l'Eure. Après la collecte, Alexandra Lacomme précise aux ados que, dans la nature le temps de détérioration est extrêmement long : " jusqu'à 4000 ans pour le verre, 100 à 150 ans pour les canettes, 1000 ans pour le plastique et un an pour le carton en fonction de sa densité". Maxime, plein de bon sens, a la solution : "s'il n'y a pas de poubelle, on met tout dans sa poche et on jette à la maison". CQFD.