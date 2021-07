Neuf mois après la tempête Alex, le parc à loups Alpha rouvre ses portes

Le parc à loups du Mercantour rouvre ce mercredi après neuf mois de fermeture et de travaux dans la vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes).

Neuf fois après la tempête Alex, c'est un emblème de la Vésubie qui rouvre. Le parc Alpha, aux portes du Mercantour, va retrouver des visiteurs dès ce mercredi 14 juillet. Les gites et cabanes perchées du Boréon sont également ouverts.

Le parc à loups Alpha, situé à quelques kilomètres de Saint-Martin-Vésubie et qui comptait 13 loups, avait été partiellement détruit par le passage de la tempête Alex en octobre dernier. L'enclos des loups blancs, qui était le plus proche de l'eau, a été totalement emporté par la crue. Certains loups avaient d'ailleurs été transportés loin des Alpes-Maritimes.

Le Parc Alpha, un lieu unique en Europe destiné aux familles et aux passionnés

Après plusieurs décennies d’absence au sein du territoire français, le loup est naturellement revenu dans les années 1990. Le Parc Alpha a été créé dans la foulée afin de faire sa rencontre et de retracer l’histoire entre l’homme et cet animal fascinant. L’engouement du grand public pour cet animal est tel que le parc enregistre en moyenne 65.000 visiteurs par an.

Après la tempête Alex et la pandémie de Covid-19 qui a mis à l’arrêt toutes les activités touristiques dans la Vésubie, l’ouverture du parc Alpha est une véritable bouffée d’oxygène très attendue par l’ensemble des habitants et des commerçants.