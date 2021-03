Neuf mois après le 1er confinement, la natalité en forte baisse en Haute-Vienne

Lors du 1er confinement en France, nombreux sont ceux qui pensaient à un éventuel baby boom quelques mois plus tard. Neuf mois après, il n'en est rien. C'est même le contraire ! Au niveau national, le taux de natalité connaît une baisse sensible, y compris en Haute-Vienne. Au service de l'Etat Civil de la ville de Limoges, les chiffres parlent d'eux même. La baisse entre ce mois de janvier et celui des années précédentes est frappante.

ça fait plus de 20 ans que suis sage femme, je n'ai jamais vu ça

Janvier 2019 : 299 naissances. Janvier 2020 : 312 naissances. Janvier 2021 : 212 naissances seulement. "C'est une baisse importante qu'on a pas connu depuis très longtemps je pense. Aux alentours de 10% ! Les fluctuations peuvent varier de 2 à 3% mais 10%, c'est vraiment très marqué. Moi ça fait plus de 20 ans que suis sage femme, je n'ai jamais vu ça" explique Anne Le Pichoux, sage femme coordinatrice pour les hôpitaux de Limoges et Saint Junien.

Hausse du nombre d'IVG et centres PMA fermés

La tendance se confirme à la polyclinique de Limoges où le taux de natalité a aussi baissé de 10% en janvier et de 5% en février. "Nous pensions que le 1er confinement allait avoir neuf mois plus tard quelques conséquences heureuses. Mais ce n'est pas le cas. Bien au contraire. Je crois que c'est lié au caractère très anxiogène de la situation que nous avons connu lors du 1er confinement. Il y a eu beaucoup d'anxiété au sein de la population. Ce n'est pas encore fini" estime le directeur Thomas Roux.

Les grossesses n'ont pas forcément abouti à des projets d'enfant

Une hypothèse que partage totalement Anne Le Pichoux :"on peut bien sûr supposer que le confinement a été générateur d'angoisse. Du coup, les grossesses n'ont pas forcément abouti à des projets d'enfant. On a constaté une augmentation des IVG lors du 1er confinement. On a aussi fermé à ce moment là tous les centres PMA, de procréation médicalement assistée. Ils ont rouvert fin mai-début juin. Des patientes qui spontanément ne pouvaient pas être enceintes n'ont pas eu l'aide médical pour démarrer une grossesse."