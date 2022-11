Neuf mois après le début de la guerre, des Ukrainiens sont toujours à Sainte-Luce-sur-Loire

Déjà neuf mois que la guerre dure. Alors que le conflit en Ukraine débuté en février 2022 n'est toujours pas terminé, des communes se mobilisent toujours pour accueillir les réfugiés. C'est le cas de Sainte-Luce-sur-Loire, en Loire-Atlantique, où au moins 55 Ukrainiens sont arrivés depuis le début du conflit. Certains sont repartis, mais beaucoup sont toujours là, aidés par des associations, des particuliers, et la municipalité.

ⓘ Publicité

Des habitants ont prêté leurs maisons gratuitement, et des associations telles que Matt'Accueil les aident à trouver du travail en attendant la fin de la guerre.

Sur la boite aux lettres d'une petite maison, trois noms ukrainiens sont inscrits. Et c'est avec un grand sourire qu'Elena, Natalia, Irina et les autres ouvrent la porte, quelques madeleines et chocolats disposés sur la table de la salle à manger.

Cours de français par l'association Matt'Accueil

Ces familles sont arrivés à Sainte-Luce-sur-Loire au début du mois de mars. Presque chaque matin, elles se réunissent pour apprendre le français. "Je viens de Kiev, explique Julia, qui est venue avec son mari Oleg et sa fille. J'apprend le français pour trouver un travail."

A Kiev, Julia était couturière. En attendant de trouver du travail ici en France, elle sert de traductrice pour aider les autres femmes, comme Elena. "C'est difficile pour moi parce que la langue n'est pas facile, confie-t-elle en ukrainien, traduite par Julia. J'étais une femme d'affaires en Ukraine, et j'ai vraiment du mal à trouver un travail ici."

Les associations ont dû s'organiser pour accueillir les réfugiés dans la durée . Dominique Fôret est le président de l'association Matt'Accueil. "Nous avons été pris au dépourvu, comme tout le monde, confie-t-il. Personne ne s'attendait à ce conflit. Nous avons été sollicités par la mairie, on nous a téléphoné un dimanche pour nous dire que des familles arrivaient. Un particulier a mis deux maisons à la disposition des Ukrainiens, et la mairie a ouvert un autre logement."

Des logements toujours prêtés par la mairie

La mairie de Sainte-Luce-sur-Loire a soutenu cet élan de solidarité. Jean le Govik est adjoint à la solidarité et aux affaires sociales. "La solidarité est venue très spontanément de la part des habitants, salue-t-il. La mairie a surtout été facilitatrice et a permis de faire le lien entre les associations et les familles. Nous avons aménagé des logements, un près de l'école Félix-Tessier, et l'autre dans un hôtel social situé sur la commune."

Malgré les sourires autour de la table, parler de l'Ukraine reste douloureux pour ces réfugiés. Près d'une vingtaine de familles habite toujours à Sainte-Luce-sur-Loire.