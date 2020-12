Neuf mois après le premier confinement, au Pays basque les naissances décollent

On sait comment certains couples se sont occupés pendant le premier confinement ! Le premier confinement débutait il y a pile neuf mois, le 17 mars 2020. Aujourd'hui le 17 décembre, l'heure est au constat. Le nombre de bébés augmente dans les maternités, et les naissances prévues en décembre et janvier sont en hausse aussi par rapport aux années précédentes.

Bébés prévus en hausse

A la maternité de Saint-Palais, entre décembre 2019 et janvier 2020, 44 bébés sont nés, l'année précédente 56. Hors ce mois de décembre 2020 et janvier 2021, 67 bébés sont soit déjà nés soit prévus. Un chiffre donc en hausse. Même augmentation constatée à la clinique Belharra à Bayonne sur la même période l'année dernière, 210 naissances en deux mois, cette année, en décembre et janvier sont attendus 234 enfants environ.

Difficile de dire si c'est le confinement qui a provoqué cette augmentation de grossesse, il faudra désormais voir en août 2021, si le deuxième confinement a eu le même effet sur le nombre de naissances.

Ils ont conçu leur enfant pendant le confinement

A la clinique Belharra, rencontre avec Emilie et Laurent, ainsi que leur petite Mia. Leur fille est née lundi 14 décembre dernier, avec un petit peu d'avance. Les deux parents l'ont conçu quelques jours après le début du confinement du mois de mars, après un sacré périple de la jeune maman. "J'étais partie pour deux semaines au Laos au début du confinement, à cause du Covid, j'ai du revenir en catastrophe", raconte la jeune femme, en pleine forme quelques jours après son accouchement. "Mon compagnon est venu me chercher à l'aéroport, et Mia a été conçue après ce retour précipitée", sourit la jeune maman.

Une grossesse en 2020, ça peut paraître pénible, pourtant Emilie n'y a vu que des bons côtés: "_c'est vraiment super, on n'a pas de tentation de sortie_, pas de fêtes de Bayonne, de village, les bars et restaurants sont fermés, ça et le télétravail, on n'a pas eu à faire de trajets vers le bureau, vraiment parfait !"

Tous les deux profitent désormais de leur petit cocon à la clinique Belharra, coupés du monde extérieur, sans aucune visite autorisée pour éviter les contaminations liées à la Covid-19, "on est tous les deux tout le temps, 24/24, ça nous permet de vivre l'expérience à fond, en bulle tous les deux, et c'est génial", sourit Laurent le papa.